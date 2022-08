PM: Update 1.20 von Gran Turismo 7 bringt vier neue Fahrzeuge, ein neues Layout für den Circuit de Barcelona-Catalunya und Café-Extra-Menüs (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Aufgepasst Gran Turismo-Spieler! Das August-Update für Gran Turismo 7 erscheint heute.

McLaren MP4/4 ’88

Eine legendäre F1-Maschine, die das Ende der Turbo-Ära markierte.

McLaren tart mit dem MP4/4 in der F1-Weltmeisterschaftssaison 1988 an. Das war eine von Gordon Murray und Steve Nichols entworfene Maschine mit geringer Höhe und geringem Luftwiderstand, die vom Honda RA168E-Motor angetrieben wurde. Dies war auch das letzte Jahr für turboaufgeladene Maschinen im Formelsport. Mit einem von 4 bar auf 2,5 bar reduzierten zulässigen maximalen Ladedruck und einem um 45 Liter auf insgesamt 150 Liter reduzierten Kraftstoff an Bord sollte es eine sehr harte Saison für die aufgeladenen Maschinen werden. Aber am Ende dominierte der McLaren Honda MP4/4 die Saison mit 15 Siegen aus 16 Rennen. Natürlich war das Chassis sehr gut entwickelt, aber der Honda-Motor, der Kraftstoffverbrauch und effektive Leistung hervorragend ausbalancierte, soll der Hauptfaktor für den Sieg gewesen sein. Die Nummer 12 MP4/4 war das Auto von Ayrton Senna. Senna hat dieses Jahr mit 13 Pole-Positions und 8 Siegen eine unglaubliche Leistung gezeigt und die Fahrermeisterschaft gewonnen.

Pontiac GTO ‘The Judge’ ’69

Dieses Extremsportpaket wurde für spätere Modelle des GTO, des ursprünglichen Muscle Cars, eingeführt.

Der ursprüngliche Pontiac GTO debütierte 1964 mit großem Erfolg und gilt als das original straßentaugliche Muscle-Car. Das Modell der zweiten Generation von 1968 wurde jedoch zu einem stilorientierteren Fließheck, und obwohl es ihm nicht an Leistung mangelte, konnte es sich nicht gegen stärkere Konkurrenten behaupten, die auf der Bühne erschienen waren. Um ein Comeback zu feiern, brachte General Motors 1969 „The Judge“ auf den Markt. Dieses Sportpaket kostete nur 332 US-Dollar und enthielt standardmäßig eine erstaunliche Menge an Ausstattung. Es umfasste einzigartige Aufkleber und Rennstreifen, einen Hurst-Schalthebel, eine Hochleistungsfederung, breitere Reifen und einen Heckspoiler. Der Motor wurde auf den 6,6-Liter-Ram Air III-V8 aufgerüstet, der mit 360 PS gelistet war, aber Gerüchten zufolge viel mehr leistete. Infolgedessen konnte „The Judge“ seine Konkurrenten sowohl in der Präsenz als auch in der Leistung übertreffen und erlangte breite Aufmerksamkeit. Doch nur ein Jahr später traten in den USA strenge Abgasvorschriften in Kraft und Muscle Cars wie der GTO begannen zu sinken.

Porsche Cayman GT4 ’16

Ein auf den Motorsport fokussierter Cayman mit der Kraft des 911.

Da der 911 schon immer das Rückgrat der Bemühungen von Porsche im Sportwagenrennsport bildete, waren rennsport-orientierte 911-Modelle schon immer Teil des Katalogprogramms und der Öffentlichkeit zugänglich. 2015 kam jedoch eine Ausnahme hinzu. Als Cayman GT4 wurde eine Motorsportversion des weniger leistungsstarken Mittelklasse-Coupés Cayman eingeführt. Sein bemerkenswertestes Merkmal ist der Antriebsstrang. Basierend auf dem 911 Carrera S kombiniert er einen 3,8-Liter-6-Zylinder-Boxermotor mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe. Außerdem leistet er mit 379 PS mehr als das Basismodell 911 Carrera. Die Bremsen und die Aufhängung verwenden ebenfalls Teile des 991 GT3 und die Fahrhöhe wurde gegenüber der Standardposition um 30 mm abgesenkt. Das Äußere wurde ebenfalls geändert, um dem neuen Image des Autos mit einer einzigartigen Frontlippe und einem feststehenden Heckflügel zu entsprechen. Ein Blick auf die Optionsliste zeigt euch auch, dass dieses Modell auf die Rennstrecke ausgerichtet ist und über einen Überrollkäfig, Feuerlöscher und einen 6-Punkt-Gurt für den Fahrersitz verfügt.

De Tomaso Mangusta (Christian Dior)

Ein italienischer Sportwagen, neu interpretiert von einem Modegiganten.

Als eines der führenden Luxushäuser Frankreichs hat Dior die Branche seit ihren Anfängen kontinuierlich angeführt.

Und dieses Auto, das aus einem Unterfangen geboren wurde – Sportwagen durch ihren eleganten und evolutionären Markenkern neu zu erfinden ‒ ist der De Tomaso Mangusta (Christian Dior).

Das als “raw material“ ausgewählte Modell ist der De Tomaso Mangusta, ein italienischer Sportwagen, der stolz die Faszination der 1960er Jahre verkörpert. Das Styling, das sowohl Finesse als auch Stärke ausstrahlt, wurde von Giorgetto Giugiaro während seiner Zeit in der Carrozzeria Ghia entworfen und ist bekannt für seine Heckklappe mit Flügeln. Der künstlerische Leiter der Herrenkollektionen von Dior, Kim Jones, hat den Zauber des Hauses auf den Mangusta geworfen und ihn mit einer Lackierung geschmückt, die eine absichtlich konservative Body-Farbe kombiniert, komplett mit schicken Streifen, zusätzlich zum Dior-Schriftzug an den Seiten. Die Startnummer 47 auf der Motorhaube steht für 1947, das Jahr der revolutionären Debütkollektion von Dior.

Kim Jones hat auch den Fahrer des Autos zu einem verführerischen Teil des Dior-Universums gemacht.

Wenn das Auto ausgewählt ist, werden der Rennanzug und der Helm des Spielers sofort durch einen von Dior entworfenen Anzug ersetzt, wodurch der Fahrer zu einem Teil des Ausdrucks des Hauses wird und eins mit diesem ganz besonderen Mangusta wird. Ein avantgardistisches Geschenk auf Basis eines klassischen Sportwagens aus den 1960er-Jahren: Ein epochales Modell, das nur ein Haus wie Dior, das die Natur und den Esprit der Mode wirklich kennt, produzieren kann.

Circuit de Barcelona-Catalunya GP Layout No Chicane

Die Schikane, die in die letzte Kurve führt, wurde entfernt, was diesen einst langsamen Sektor in eine schnelle Rechtskurve verwandelt und ein aufregendes Layout bietet, in dem die Aerodynamik auf die Probe gestellt wird. Passend zum neuen „No Chicane“-Layout, das dem Spiel hinzugefügt wird, wurde die bestehende Rennstrecke in Catalunya „Circuit de Barcelona – Catalunya GP Layout“ genannt. Circuit de Barcelona – Catalunya ist eine Rennstrecke, die etwa 30 km nördlich von Barcelona, Spanien, liegt. Seit der Eröffnung im September 1991 war es Schauplatz vieler epischer F1- und MotoGP-Rennen

Circuit de Barcelona-Catalunya National Layout

Die Zielgerade vom GP-Layout mündet nun in eine Haarnadelkurve, was zu einer kompakteren Strecke führt, die Sektor 1 und die Hälfte von Sektor 2 vollständig durchschneidet. Dennoch gibt es noch viel zu bieten, da die lange Gegengerade und der technische 3. Sektor sind erhalten und bietet ein sehr zufriedenstellendes Rennerlebnis.

Circuit de Barcelona-Catalunya Rallycross Layout

Dieses spezielle Rallycross-Layout besteht aus dem Sektor 3 und den Infield-Bereichen des GP-Layouts, was zu einer einzigartigen Hybrid Strecke aus befestigten und unbefestigten Oberflächen führt. Der Sprung in der Mitte der Strecke ist ein unvergesslicher Anblick.

Bleibt auf jeden Fall auf den offiziellen GT- und PlayStation-Kanälen auf dem Laufenden, da noch viele weitere Updates vom Team kommen werden. Bis dahin: Happy Racing!

Café – Extra Menus

Diese zusätzlichen Menüs bieten Möglichkeiten, neue Autosammlungen basierend auf einer Vielzahl von Themen zu erstellen. Spieler, die das Ende erreicht und ein bestimmtes Collector-Level erreicht haben, können darauf zugreifen und Belohnungen verdienen. In Update 1.20 wurden die folgenden 2 zusätzlichen Menübücher hinzugefügt. Weitere Menübücher sind für zukünftige Updates geplant.

