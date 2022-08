GC22: Lies of P angespielt – netter südkoreanischer Bloodborne-Klon

Letsplay-gestählt & tötungswillig

Teaser Ein Bloodnorne-Klon sollte Jörg Langer eigentlich vor ein Tempo-Problem stellen, aber die Messedemo war erstaunlich spielbar für ihn. Aber was hat das alles mit Pinocchio zu tun?

Von den südkoreanischen Studios Round8 Studio und Neowiz (letzterer ist auch Publisher) stammt Lies of P, das mit den Worten „Bloodborne-Verschnitt in einer düsteren Pinocchio-Welt“ gar nicht mal unzutreffend umschrieben ist. Nachdem ich trotz (allgemeinen) Termins am Microsoft-Stand hätte etwa eine Stunde warten müssen, bekam ich den Pro-Tipp von einem gewissen Sandro: Geh’ einfach auf den Consumer-Stand des heimischen Publishers. Und da war ich dann dank Presse-Bämbel schon nach 10 Minuten dran. #Life-Hack #LifeOfPrivilege

Man möge mir verzeihen, dass ich die früheren Spiele von Neowiz nicht wirklich wahrgenommen habe, aber wen es wirklich interessiert, kann ja googeln. In Lies of P fühlte ich mich sofort heimisch, denn es ist tatsächlich stark FromSoftware-inspiriert. Vermutlich nur für die Messedemo treffe ich anfangs die Entscheidung zwischen „Path of Crickets, Path of Bastards oder Path of Sweepers“, was dann entsprechend die Werte verteilt, beispielsweise hohe Agilität bei den „Crickets“. Aber dann sieht doch alles sehr gewohnt aus. Sieben Hauptattribute gibt es insgesamt, dazu noch abgeleitete Common Attributes (HP, Stamona, Legion Magazine, Gewicht u.a.).

Gerade aus einem längeren Elden Ring-Letsplay kommend, war ich zwar enttäuscht, dass das übliche „alles durch Drüberrollen kaputtmachen“ nicht funktioniert – Kisten und Co. lassen sich eher selektiv zerstören, aber ansonsten fühlte ich mich heimisch. Gut, Leichtfeuer/Orte der Gnade oder wie auch immer heißen hier Stargazer, aber ansonsten erfüllen sie exakt dieselbe spielerische Rollen. Wie die Seelen heißen, Verzeihung Runen, musste ich mir notieren, sonst hätte ich es vergessen: Ergo. Jedenfalls ist auch hier das altbekannte Prinzip: Sammeln, für Waffen oder Attribut-Upgrades ausgeben, und beim Tod verlieren – mit der einmaligen Chance, sie wieder aufzuklauben.

Auch die Gegner folgen dem bekannten Prinzip: Schon die mitleidswürdig herumschlurfenden Anfangsfeinde können mich ausknocken, wenn ich ohne Timing in sie hineinlaufe und in einen Angriffswirbel gerate. Doch, ohne Mist, ich habe mich echt gut geschlagen, was insofern verwunderlich ist, als ich mit dem schnelleren Bloodborne-Prinzip (ein langer Schlag beispielsweise löst einen Zwei-Schläge-Wirbelangriff aus, der entsprechend gut getimt sein woll) eigentlich nicht gut zurechtkomme. Wobei: Ich kann blocken und „perfekt blocken“, was mir Konter erlaubt. So kam ich sehr gut durch…

… bis ich dann auf den ersten Gegner traf, dessen Lebensleiste nicht nach den drei ersten schnellen Treffern schon bei null war, und der mit seiner Axt gar mächtigen Schaden austeilte. Auch meine Versuche, in seinen Rücken zu kommen, scheiterten, aber nach einer kurzen Weile fand ich meine dort immer geparkten Seelen problemlos wieder.

Ebenfalls im Repertoire sind die üblichen Tränke, Phiolen oder was auch immer, mit einer Zweitwaffe (einer Seilpistole) in der linken Hand konnte ich mich schnell zu Gegnern hinwarpen. Und es gibt natürlich schon auch Feinheiten, die man als eigene Ideen bezeichnen könnte. So kann man die „Fable Arts“ (eine Art Superangriff) nutzen, wenn die nötige Mindestzahl der Fable Slot der aktuellen Waffe aufgeladen sind (das sind in der Regel drei blaue Balken unter Lebensenergie und Stamina (alles linksoben auf dem Bildschirm).

Die Fatal Attacks sind in etwa das Äquivalent zu den Finishern der Souls-Titel, auch hier muss man den Feind in einem bestimmten Winkel ansteuern und die Attacke dann per RB auslösen. Vorher muss der Feind aber im „groggy State“ sein, und das wiederum gelingt, wenn der feindliche Lebensbalken weiß umrandet ist, und mann einen schweren Angriff gegen ihn landet. Und das alles, während irgendwelche fiesen Vierbeiner um einen herumspringen!

Neben vier Slots für Waffe, Nebenwaffe, Rüstung und, glaube ich zumindest, Halsband, gehören drei Gear-Slots zur Ausrüstung und drei Frame-Slots ebenso. In letzteren stecken dann Materialien, die wohl meine Rüstung ergeben (ich scheine eine Art Puppe zu sein, würde ja zur ideengebenden Lügen-Marionette passen). Außerdem kann ich in meine Energie investieren, indem ich „Quartze“ in einem kleinen Skilltree auf Extras wie „Strenghten Pulse Cell“ einsetze. So ganz überblickt habe ich das in meinen 30 Minuten Spielzeit noch nicht.

Aber spaßig war’s schon! Nur was es mit Pinocchio zu tun hat, habe ich nicht so ganz kapiert.