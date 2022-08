GC22: Where Winds Meet angekündigt // Ghost of Tshusima in China

PC

Eine Überraschung im Rahmen der Opening Night Live 2022 war die Ankündigung des Open-World-Actionrollenspiels Where Winds Meet vom chinesischem Entwicklerstudio Everstone Games. Der Ankündigungstrailer, den ihr euch unter dieser News anschauen könnt, erinnert mit seinen wunderschönen Landschaften und Schwertkämpfen an Ghost of Tshushima.

In Where Winds Meet schlüpft ihr in die Rolle eines Schwertkämpfers während der Song-Dynastie in China. Laut dem Entwickler setzt das Spiel auf ein hohes Maß an Freiheit, in dessen Rahmen ihr eine Vielzahl von Identitäten und Berufen (Arzt, Leibwächter, Redner, Fährmann, Architekt) annehmen könnt und so auf unterschiedliche Weisen mit NPCs agieren könnt. Das umfangreiche Kampfsystem ist ein weiterer wichtiger Bestandteil, bei dem verschiedene Kampftechniken sowie Angriff und Gegenangriff eine wichtige Rolle spielen.

Where Winds Meet befindet sich in der Entwicklung für PC, ein Beta-Test ist für 2022 geplant.