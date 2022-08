PM: gamescom 2022: Pentiment erscheint am 15. November (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im Rahmen der gamescom 2022 kündigen die Entwickler*innen von Obsidian Entertainment an, dass Pentiment am 15. November für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11, via Steam und im Xbox Game Pass sowie PC Game Pass erscheint. Du kannst das Spiel bereits jetzt vorbestellen oder es via Game Pass vorab installieren. So kannst Du ohne Wartezeit direkt in Deine mittelalterlichen Ermittlungen starten, sobald Pentiment spielbar ist.

Erforsche eine spannende Geschichte der frühen Neuzeit, indem Du animierte Manuskripte und Holzschnitte im Stile der Zeit erkundest. Denn Pentiment ist ein narratives Abenteuer, das im Oberbayern des 16. Jahrhunderts zur Zeit des Heiligen Römischen Reiches spielt. Du schlüpfst in die Rolle von Andreas Maler, einem cleveren Künstler-Gesellen, der in eine Reihe von Morden und Skandalen verwickelt wird, die sich über 25 Jahre in der fiktiven Stadt Tassing und der Abtei Kiersau ereignen.

Alle Entscheidungen in Andreas’ Leben liegen in Deinen Händen. Du entscheidest über seinen Bildungshintergrund, seinen Lebensstil und die Art und Weise, wie er die Morde in seinem Umfeld untersucht. Vielleicht schleicht er sich spät nachts in die Bibliothek der Abtei, um geheime Dokumente einzusehen. Oder er spielt in der Taverne eine Runde Karten, um Informationen von seinen Mitspieler*innen zu erhalten – Du entscheidest, wie Du Deine kostbare Zeit nutzt und welche Verdächtigen Du in den Fokus rückst. Jede Entscheidung und Anschuldigung, die Andreas trifft, hat Konsequenzen, die die eng verbundene Alpengemeinschaft über Generationen hinweg beeinflussen kann.

Du bist auf der gamescom 2022? Dann nutze die Chance, schau an unserem Stand in Halle 8.2 vorbei und gehöre zu den Ersten, die Pentiment anzocken können. Nach den Ereignissen des ersten Mordes im Spiel musst Du einer von drei potenziell vielversprechenden Spuren nachgehen, um Deine Liste der Verdächtigen systematisch zu verkleinern. Was Du mit Andreas’ Zeit anstellst, bleibt dabei Dir überlassen. Zu welchen Konsequenzen Deine Entscheidungen führen werden, erfährst Du zur Veröffentlichung von Pentiment am 15. November.