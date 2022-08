GC22: The Lords of the Fallen angekündigt

PC Xbox X PS5

Im Rahmen der Opening Night Live 2022 hat CI Games überraschend The Lords of the Fallen enthüllt. Die langwierige Entwicklung eines Nachfolgers zum Dark-Souls-inspirierten Lords of the Fallen (im GG-Test, Note: 7.5) aus dem Jahr 2014 verlief turbulent. Eine erste Ankündigung erfolgte kurz nach Erscheinen des ersten Teils, nach einem Zerwürfnis von Rechteinhaber CI Games mit dem ursprünglichen Entwicklerteam von Deck13, mehreren Konzeptänderungen und Neustarts, landete die Entwicklung schließlich beim Studio Hexworks.

Der stimmungsvolle Ankündigungstrailer, den ihr euch unter dieser News anschauen könnt, vermittelt euch einen Eindruck vom düsteren Fantasy-Setting. The Lords of the Fallen spielt mehr als tausend Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels und erzählt ein völlig neues Abenteuer. Creative Director Cezar Virtosu äußert sich dazu:

Das Spiel ist wesentlich größer, mit einer riesigen, miteinander verbundenen Doppelwelt, die zwischen den Reichen der Lebenden und der Toten aufgeteilt ist und die Spieler alleine oder mit Freunden erkunden können. [...] Es ist düsterer und herausfordernder, mit schnelleren, souls-ähnlichen Kämpfen, reichhaltigeren Geschichten, tieferen RPG-Systemen und immersiveren Story-Telling.

Ihr könnt aus neun Charakterklassen wählen, darunter Ritter, Schurke und Feuerlehrling, und euren Charakter mit einem umfangreichen Editor individuell gestalten. Entwickelt wird das Spiel mit der Unreal Engine 5. Ein Releasetermin ist bislang nicht bekannt.