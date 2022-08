Project Cars 1+2: Ab Herbst nicht mehr im digitalen Verkauf

PC XOne PS4

Die beiden Rennspiele Project Cars 1 und Project Cars 2 werden ab dem Herbst nicht mehr in digitaler Form käuflich erwerbbar sein. Als Grund für den Rückzug aus den Online-Shops werden laut Entwickler Slightly Mad Studios Lizenzgründe angegeben. So laufen diese für die Strecken und Fahrzeuge in den kommenden Monaten ab. Project Cars 2 wird ab dem 21. September nicht mehr erhältlich sein. Project Cars 1 folgt ab dem 3. Oktober. Wer also mit dem Kauf in digitaler Form der Rennspiele liebäugelte sollte bis dahin zugreifen.

Für Besitzer der beiden Spiele ändert sich soweit nichts. Sind die Spiele in der Bibliothek und müssen gegebenenfalls noch oder erneut runtergeladen werden, wird dies und das Spielen selbst in vollem Umfang weiterhin möglich sein. Auch der Multiplayer-Modus soll uneingeschränkt weiter nutzbar sein.

Project Cars 1 befindet sich derzeit im Angebot. Bei Steam kann der Titel aktuell für 4,99 Euro erworben werden. Die Fahrzeug-Packs sind um 50% reduziert. Im Playstation Store kann das Hauptspiel aktuell für 5,99 Euro gekauft werden. Im Xbox Marketplace steht der reguläre Preis von 14,99 Euro.

Der vierte Teil der Rennspiel-Serie befindet sich derzeit in Entwicklung. Wann dieser erscheint ist noch nicht bekannt. Es wird ein Release in 2024 geschätzt.