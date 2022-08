GC22: Survival-Sim Stranded - Alien Dawn angekündigt

PC

Der Publisher Focus Foundry und das Entwicklerstudio Haemimont Games haben gesten Abend auf der Gamescom Opening Night Live 2022 mit Stranded - Alien Dawn eine neue Planeten-Survival-Sim für PC angekündigt.

Im nachfolgenden Announcement-Trailer erhaltet ihr erste grafische Impressionen aus dem Titel, in dem ihr das Geschick einer gestrandeten Gruppe von Menschen steuert, die sich in der neuen und unbekannten Flora und Fauna allerlei Gefahren stellen muss. Weitere Screenshots findet ihr in unserer frisch angelegten Bilder-Galerie zur GC 22.

Stranded - Alien Dawn startet ab Oktober auf Steam in die Early-Access-Phase, die mindestens ein halbes Jahr dauern soll.