GC22: Killer Klowns from Outer Space - The Game angekündigt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Publisher Good Shepherd Entertainment hatte auf der Gamescom Opening Night Live 2022 eine Überraschung für alle 80er-Jahre-Horrortrash-Fans. Mit Killer Klowns from Outer Space - The Game bekommt der Clown-Comedy-Horror-Streifen Killer Klowns from Outer Space von 1988, der übrigens der einzige Film der Chiodo Brothers blieb, eine Versoftung als asymmetrische Multiplayer-Survival-Action.

Das kommt nicht von ungefähr, da Randy Greenback, ehemaliger Executive Director von IllFonic, der an Friday the 13th - The Game gearbeitet hatte, das Team von Teravision Games bei der Entwicklung unterstützen wird. Im unten eingebundenen Trailer könnt ihr neben typischen 80er-Jahre-Klischees auch einige Ingame-Impressionen sehen. Killer Klowns from Outer Space - The Game soll Anfang nächsten Jahres für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen.