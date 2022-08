GC22: Hexen-Actionadventure Blacktail erscheint 2022

PC Xbox X PS5

Publisher Focus Entertainment und Entwickler The Parasight haben auf der gestrigen Gamescom Opening Night Live 2022 mit "Winter 2022" ein ungefähres Releasedatum für das auf der Online-E3 letztes Jahr angekündigte Actionadventure Blacktail - A Witch's Fate veröffentlicht.

Bewaffnet mit Pfeil und Bogen und ausgestattet mit diversen Zauberkräften seid ihr als Hexe in einer märchenhaften Fantasywelt unterwegs und müsst genauso Geheimnisse lüften wie Monster bekämpfen. Ihr allein entscheidet dabei, ob ihr eine gute oder eine böse Hexe sein wollt. Die Geschichte rund um die Hexerei basiert auf der Baba Jaga Sage, die ein sehr bekanntes Thema in der slawischen Mythologie darstellt. Einen frischen Einblick in den Titel gewährt euch der unten eingebundene Trailer. Blacktail soll für PC, PS5 und XSeries erscheinen.