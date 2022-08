GC22: Quantic Dream kündigt Under The Waves an

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Während der Gamescom Opening Night Live 2022 hat Entwickler und Publisher Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit - Become Human) mit Under the Waves eine neue "narrative Erfahrung" angekündigt. Der stark Story-fokussierte Tauch-Abenteuer-Titel, der in Zusammenarbeit mit dem französischen Parallel Studio entsteht, spielt unter Wasser und macht laut einminütigem Trailer einen eher ruhigen und tiefgründigeren Eindruck. Das Setting erinnert ein wenig an The Abyss (1989) von James Cameron. Under The Waves soll 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen.

Quantic Dream, das Entwicklerstudio von David Cage, arbeitet außerdem an Star Wars Eclipse, das ein waschechtes 3D-Actionadventure werden und ebenfalls im nächsten Jahr erscheinen soll. Unterdessen hat das Studio mit zahlreichen Vorwürfen aufgrund toxischer Arbeitsverhältnisse zu kämpfen.