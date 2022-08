PM: Age of Empires IV: Das Jubiläumsupdate erscheint am 25. Oktober (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es ist gamescom 2022 und auch dieses Jahr ist Age of Empires ist wieder mit dabei. Freue Dich auf brandheiße News und erhalte einen ersten Einblick in die zwei neuen Zivilisationen, die im späteren Jahresverlauf erscheinen. Wir haben eine perfekte Übersicht für Dich mit allen fantastischen Inhalten erstellt, die Du schon bald in Age of Empires IV gratis erleben kannst.

Einige von Euch haben schon Gerüchte rund um das Jubiläum gehört – nun wird es offiziell. 2022 steht ganz im Fokus von Age of Empires: So feiert nicht nur Age of Empires IV einjähriges Jubiläum, auch wird das Age-Franchise selbst 25 Jahre alt.

Um gemeinsam mit der Community zu feiern, gibt es in der Woche rund um das Red Bull Wololo: Legacy Tournament viele weitere Überraschungen und Highlights. Weitere Details zu den Feierlichkeiten folgen schon bald – behalte also die offiziellen Social-Kanäle von Age im Auge.

Falls Du es während der gamescom 2022 Opening Night Live verpasst hast: Zwei neue Zivilisationen kommen im Oktober mit dem Jubiläumsupdate zu Age of Empires IV. Für alle, die das Basisspiel besitzen oder via Game Pass spielen, ist das Update inklusive aller Inhalte kostenlos. Ab dem 25. Oktober bist Du herzlich dazu eingeladen, die Geschichte der neuen Kulturen zu erkunden. Freue Dich auf die Osman*innen und die Malier*innen.

Mit den westafrikanischen Malier*innen führst Du eine der mächtigsten und reichsten Handelsnationen aller Zeiten an und zementierst ein Wirtschaftsimperium auf dem Fundament von Bergbau und lukrativen Gold-Investitionen. Oder Du eroberst mit der osmanischen Zivilisation und ihren hervorragend ausgebildeten Streitkräften ein mächtiges Reich. Dabei helfen wird Dir die größte mit Schießpulver betriebene Belagerungswaffe aller Zeiten – das Dardanellengeschütz.

Zusätzlich zu den zwei neuen Zivilisationen enthält das kostenlose Jubiläumsupdate neue Maps, Achievements und Meisterungen, die parallel zu den Season Three-Inhalten erscheinen. Eine detaillierte Übersicht der kommenden Inhalte findest Du in der offiziellen 2022 Roadmap. Streich Dir den 25. Oktober rot im Kalender an – es wird ein großer Tag für alle Fans von Age of Empires IV.

Du willst nicht so lange warten? Dann spiele bereits im kommenden Monat als Teil der Public Update Preview (PUP) die neuen Inhalte, inklusive der neuen Zivilisationen. Registriere Dich noch heute als Age Insider und Du erhältst eine Benachrichtigung, sobald die PUP verfügbar ist.

Nicht nur wegen des kommenden Jubiläumsupdates ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um in Age of Empires IV durchzustarten. Du kannst ab sofort bis Montag, den 29. August um 19:00 Uhr Age of Empires IV als Teil der Free Play Week völlig kostenlos via Steam spielen. Und es kommt noch besser: In diesem Zeitraum kannst Du Age of Empires IV auch mit einem satten Rabatt von 50 Prozent bei Steam und im Microsoft Store kaufen.

Um all diejenigen zu unterstützen, die zum ersten Mal dabei sind, wird außerdem das Season Two-Event By Stars and Sea bis Dienstag, den 30. August, verlängert. So haben sowohl neue als auch langjährige Fans die Chance, sich die Belohnungen zu verdienen.

In diesem Sinne: Sattelt die Pferde und behaltet für weitere Ankündigungen @AgeOfEmpires auf Twitter im Auge.