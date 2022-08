GC22: Age of Empires 4: Neue Zivilisationen, Jubiläumsupdate und mehr

PC

Age of Empires 4 (im Test+, im User-Artikel) bekommt zum einjährigen Jubiläum ein Jubiläumsupdate, gleichzeitig wird das ganze Age-of-Franchise bereits 25 Jahre alt.

In der Woche des hochdotierten Red Bull Wolololo: Legacy Tournament vom 21.10. bis 30.10., Austragungsort ist das Heidelberger Schloß, soll es viele Überraschungen und Highlights geben. Die Details sollen bald auf den offiziellen Social-Kanälen von Age bekannt gegeben werden.

Bereits in der Opening Night der Gamescom 2022 wurden zwei neue Zivilisationen angekündigt. Ab dem 25. Oktober, dem Tag des Erscheinens des Jubiläumsupdates für Age of Empires 4, könnt ihr euch mit den westafrikanischen Maliern, einer mächtigen und reichen Handelsnation, sowie den Osmanen mit ihren hervorragend ausgebildeten und der größten mit Schießpulver betriebenen Belagerungswaffe aller Zeiten, dem Dardanellengeschütz, in die Schlacht stürzen. Das Jubiläumsupdate inklusive aller Inhalte ist für alle Besitzer des Basisspiels und auch die Nutzer des Game Pass kostenlos. Den Trailer zu den Maliern und Osmanen könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Zusätzlich zu den zwei neuen Zivilisationen enthält das Jubiläumsupdate neue Maps, Achievements und Meisterungen, die parallel zu den Season Three-Inhalten erscheinen. Eine detaillierte Übersicht der kommenden Inhalte findet ihr in der offiziellen 2022 Roadmap.

Im kommenden Monat könnt ihr als Teil der Public Update Preview (PUP) die neuen Inhalte, inklusive der neuen Zivilisationen, bereits austesten. Dazu müsst ihr euch nur als Age Insider registrieren.

Ab sofort bis Montag, den 29. August um 19:00 Uhr, könnt ihr Age of Empires 4 als Teil der Free Play Week kostenlos via Steam spielen und außerdem mit einem Rabatt von 50 Prozent sowohl bei Steam als auch im Microsoft Store kaufen. Passend dazu wird außerdem das Season Two-Event By Stars and Sea bis Dienstag, den 30. August, verlängert.