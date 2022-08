GC22: Dune Awakening vorgestellt – erste Infos zum Survival-MMO von Funcom

Als Wüstenplanet-Fan muss man den so genannten Reveal-Trailer zum Funcom-Survival-MMO Dune - Awakening einfach lieben: Zum einen sieht der gezeigte Protagonist ein wenig wie ein sehr viel jüngerer Jürgen Prochnow in seiner Rolle als Leto Atreides (aus der David-Lynch-Verfilmung von 1984) aus, zum anderen wird die gesamte Litanei gegen die Furcht rezitiert, die im Buch von Frank Herbert mehrmals eine wichtige Rolle spielt:

I must not fear.

Fear is the mind-killer.

Fear is the little-death that brings total obliteration.

I will face my fear.

I will permit it to pass over me and through me.

And when it has gone past, I will turn the inner eye to see its path.

Where the fear has gone there will be nothing.

Only I will remain.