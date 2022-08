GC22: Wüsten-Fantasy Atlas Fallen von Deck 13 angekündigt

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Zuge der Gamescom Opening Night Live wurde das neue Spiel des von Focus Entertainment übernommenen Entwicklerstudios Deck 13 vorgestellt. Atlas Fallen wird ein Action-Rollenspiel in einer gebeutelten Fantasy-Welt. Ihr erkundet eine Wüstenlandschaft in der Sandmagie eine große Rolle spielt. Der Ankündigungstrailer ist zum großen Teil ein Renderfilm, doch am Ende gibt es auch kurze Impressionen vom Gleiten auf Sand und dem Kampf mit großen Waffen gegen noch größere Monster.

Wie Game Design Director Jérémy Hartvick beschreibt, wurde zwar das Anvisieren von Körperteilen und eine Entsprechung des Implantat-Systems aus The Surge (The Surge 2 im Test, Note 8.5) beibehalten und auch gewisse weitere Elemente des Kampfsystems aus dem SF-Soulslike. Doch in Atlas Fallen liege der Fokus nun auf spektakulären Kämpfen gegen große Monster. Ein hohes Tempo und die Flüssigkeit der Bewegung waren den Entwicklern wichtig, was sich auch in der Fortbewegung niederschlägt. Ihr bereist die große Welt vor allem mit der magischen Technik des Sandgleitens, die auch Geschwindigkeit und Vertikalität in die Kämpfe bringen soll.

Das wichtigste Werkzeug eurer Heldenfigur ist dabei ein Handschuh, der Sand in transformierbare Waffen umwandelt. Damit soll ein nahtloser Wechsel zwischen Waffen im Kampf möglich sein. Die Momentum-Leiste belohnt das schnelle verketten von Waffenkombos mit mehr Kraft für euren Handschuh, was euren Schaden erhöht und weitere Skills ermöglicht.

Atlas Fallen soll 2023 für PC, PS5 und Xbox Series S|X erscheinen und sowohl Solo als auch im Koop spielbar sein.