GC22: Erstes offizielles Gameplay zum Pinocchio-Soulslike Lies of P

PC Xbox X PS5

Soulslikes erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit und diesen anhaltenden Hype will wohl auch das südkoreanische Studio Round 8 nicht verpassen. Mit Life of P werkelt es seit geraumer Zeit an einem Genre-Vetreter, der sich eine auf Anhieb eher unpassende Vorlage nimmt: die Kinderbuchfigur Pinocchio von Carlo Collidi.

Zu den gezeigten zahlreichen Titeln auf der Gamescom Opening Night Live zählte eben auch dieses Soulslike. Solltet ihr bereits ganz heißt auf den Cyberpunkt-Märchen-Mix sein, dann dürft ihr euch über neue Gameplay-Szenen freuen. Die zeigen zum einen bereits, dass sich das Spiel durchaus an Bloodborne (im Test, Note: 9.0) orientiert in Sachen Geschwindigkeit. Außerdem scheinen Paraden einen großen Teil auszumachen, damit erinnert das Gezeigte an das kürzlich von uns getestete Thymesia. Als ungefähren Erscheinungstermin für Lies of P haben die Entwickler 2023 angegeben.