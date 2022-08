GC22: The Expanse – A Telltale Series im Gameplay-Teaser vorgestellt

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Auf der "Opening Night"-Trailershow zum Start der Gamescom 2022 wurde das bereits Ende letzten Jahres angekündigte The Expanse – A Telltale Series im Gameplay-Trailer (nebst einigen kurzen Interview-Schnipseln, alles zusammen in 2 Minuten 20 Sekunden) vorgestellt. Und da man in dem Interactive-Fiction-Ableger der beliebten Amazon-Prime-Serie (die wiederum auf einer Romanserie beruht) die Protagonistin Camilla Drummer spielt, war es nur passend, dass deren Schauspielerin im Trailer zu sehen ist – nebst ihrer digitalisierten Camilla, natürlich: Cara Gee ist zwar ohne ihre Gruftie-Schminke kaum als Camilla zu erkennen, doch spätestens beim Hören ihrer Stimme bekommt jeder The-Expanse-Fans authentische Vibes...

Die Spielszenen zeigen zum einen ein in mehrere Teile zerlegtes großes Schiff, das wohl der Handlungsort sein wird, zum anderen die Bewegung "auf" demselben im schwerelosen Raum – die Telltale-Spiele zeichnen sich ja normalerweise nicht unbedingt durch besonders viel "Spiel" aus, aber das wirkte schon nach mehr als nur schnell eine Taste drücken. Und man sah die Andeutung typischer Entscheidungen, für die die Telltale-Interactive-Stories bekannt sind: Unter Zeitdruck muss Camilla entscheiden, ob sie einen Gefangenen per Druck auf die rote "Schleuse leeren" ins All befördert – oder ihm eine Chance gibt und auf seinen vorgeschlagenen Deal eingeht.

Aber seht euch das Ganze doch am besten selbst an, im unten eingeklebten Trailer.