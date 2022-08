GC22: New Tales from the Borderlands mit Trailer angekündigt

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die bereits von Gearbox angeteaserte Fortsetzung von Tales from the Borderlands (im Test, Note: 8.5) wurde nun im Rahmen der Gamescom Opening Night Live offiziell mit einem Trailer angekündigt.

Bei New Tales from the Borderlands handelt es sich um einen Nachfolger im Geiste, der nicht die Geschehnisse des Spiels von Telltale Games aufgreift, sondern eine eigene Geschichte erzählt, die auf dem aus Borderlands 3 (im Test, Note 8.0) bekannten Planeten Promethea spielt. Protagonisten sind die gutherzige Wissenschaftlerin Anu, ihr kleiner Bruder Octavio und die wehrhafte Fran, die dem Schlüssel zu einem ungeöffneten Vault voller unermesslicher Reichtümer nachjagen.

Der Ankündigungstrailer gibt einen ersten Einblick in die Geschichte, nicht jedoch zum Gameplay. New Tales from the Borderlands soll am 21. Oktober 2022 erscheinen.