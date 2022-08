GC22: Return to Monkey Island erscheint am 19. September 2022

PC Switch MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mein Name ist Guybrush Threepwood und ich will Pirat werden. Dieser Satz ist wohl jedem Adventure-Fan unauslöschlich ins Gehirn eingebrannt und die Money Island-Serie hat nicht umsonst so viele Fans unter Genre-Liebhabern. Seit geraumer Zeit arbeitet Ron Gilbert nun schon an einem neuen Ableger, Return to Monkey Island. Schon weit vor Release musste dieser sich viele Gemeinheiten gefallen lassen, die vornehmlich auf den Grafikstil abzielten.

Unbeirrt hat Gilbert weiter an Guybrushs neuem Abenteuer gewerkelt und diese Arbeit trägt nun Früchte. Im Rahmen der Gamescom Opening Night Live wurde nämlich der Release-Termin bekannt gegeben und der liegt näher als ihr vielleicht vermuten würdet. Bereits am 19. September 2022 wird Return to Monkey Island für PC und Nintendo Switch erscheinen.