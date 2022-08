PM: Goat Simulator 3 führt “Gameplay-Features” ein!!! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hey PlayStation-Spieler! Es gibt einige neue Einzelheiten, die ich mit euch über unser albernes Sandbox-Spiel teilen möchte, sowie unseren ersten Gameplay-Trailer, der heute bei der Gamescom Opening Night Live enthüllt wurde!

Goat Simulator 3 erscheint am 17. November auf der PlayStation 5 und wir freuen uns unglaublich darauf, weitere Details zu dem zu verraten, was euch erwartet. Wenn ihr das Pech hattet, Goat Simulator zu spielen, seid ihr mit unserer speziellen Art von Unsinn vertraut, aber dieses Mal versprechen wir, dass wir uns ein bisschen mehr bemüht haben:

Das Hauptmerkmal von Goat Simulator 3 ist die Freiheit, die Geheimnisse der weitläufigen Stadt San Angora zu erkunden und aufzudecken sowie ein absolutes Blutbad zu veranstalten. Es gibt sehr viel zu entdecken, zu zerstören und zu melken, aber ich möchte ein paar unserer “Gameplay-Features” hervorheben:

Ihr habt Freunde? Denn das Feature, das uns in Goat Simulator 3 wahrscheinlich am meisten mit Stolz erfüllt, ist der Multiplayer-Modus für 4 Spieler. Alles, was Pilgor im Einzelspielermodus macht, kann auch mit Freunden, online oder im lokalen Koop genossen werden. Wir haben eine Menge Minispiele hinzugefügt, sieben an der Zahl, nämlich folgende:

Wir haben spezielle Bereiche rund um die Insel hervorgehoben, in denen ihr jedes Minispiel freischalten könnt, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Zudem wurden diese Bereiche entworfen, um euch das “beste” Spielerlebnis für das jeweilige Spiel zu bieten.

Sobald ihr ein Minispiel freischaltet, könnt ihr es jederzeit und überall spielen. Verleiht euch und euren Freunden eine würdige Herausforderung oder aktiviert das Minispiel in einer möglichst unpassenden oder albernen Umgebung – einfach so zum Spaß. So werden eure Ziegenkünste auf unterschiedliche Weise auf die Probe gestellt! Wenn eine Runde nicht zu euren Gunsten verläuft, könnt ihr euch möglicherweise so mit Ausrüstung ausstatten, dass ihr die Oberhand erhaltet.

Das Rollenspiel als Ziege ist die Krux von Goat Simulator 3 und wir möchten, dass die Spieler ihren Protagonisten in so vielen fabelhaften Formen wie möglich verkörpern können. Das Spiel bietet über 350 anpassbare Objekte, die für Freude und Anecken sorgen sollen (ihr wisst genau, was wir meinen).

Ihr wollt ein elektrifiziertes Schwert als Geist in Stilettos schwingen? Laserstrahlen aus euren Augen abfeuern? Ihr möchtet mit Schuhen aus Toilettenpapier durch San Angora ziehen und ein Teeservice auf dem Rücken balancieren? Dann kommt ihr hier auf eure Kosten.

Ihr wollt keine Ziege sein? Zunächst mal bin ich schockiert, dass ihr diesen Blog überhaupt so weit gelesen habt, aber keine Sorge! Ihr werdet eventuell angenehm überrascht sein zu hören, dass in der Welt von Goat Simulator 3 Ziegen in allen Formen und Größen verfügbar sind. Von großen Ziegen (in einigen Kreisen als Giraffen bekannt) bis hin zu zornigen Ziegen (auch als Nashörner, Steve und dieses Ungetüm, die Abominana bekannt).

Wenn das nach etwas für euch klingt, ist Goat Simulator 3 im PlayStation Store zum Vorbestellen verfügbar. Tut es jetzt und ihr erhaltet einen exklusiven wackelnden In-Game-Euter, der eure Freunde beeindrucken und verstören wird! Ihr wisst selbst, dass ihr einen haben wollt …