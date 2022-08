PM: Killer Klowns from Outer Space: The Game – asymmetrisches Multiplayer-Horrorspiel auf Basis des ikonischen Films von 1988 angekündigt (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Killer Klowns from Outer Space: The Game – Das asymmetrische 3v7 Multiplayer-Horrorspiel auf Basis des ikonischen Films von 1988 vereint blutige Brutalität und bodenlose Blödelei

– MGM, Good Shepherd Entertainment und Teravision Games bringen Spaß und Schrecken des ikonischen Films anfang 2023 auf Steam, PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4 und Xbox One. –

DEN HAAG, NIEDERLANDE – 23. August 2022 – Videospiel Publisher Good Shepherd Entertainment und das führende Unterhaltungsstudio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) haben ein ambitioniertes Multiplayer-Horrorspiel angekündigt, mit dem niemand gerechnet hat: Killer Klowns from Outer Space: The Game! Das asymmetrische 3v7 Online-Multiplayerspiel, basiert auf MGMs Horrorklassiker Killer Klowns from Outer Space (Deutscher Titel: Space Invaders). Die Einwohner des stillen Städtchens Crescent Cove müssen zusammenarbeiten, um sich gegen die mörderischen Alien-Clowns zur Wehr zu setzen. Spielerinnen und Spieler stellen sich auf die Seite der Clowns oder der Menschen und können aus einer Vielzahl aus Charakterklassen wählen, mit denen sie dann die weitläufige Karte erkunden, die sich stets verändert und voller schauriger Überraschungen steckt.

Das Spiel von Teravision Games lässt Spielerinnen und Spieler die fürchterlich spaßige Welt des Films entdecken und wird das Genre der asymmetrischen Multiplayer-Spiele gründlich aufmischen. Es wird als Live-Service-Titel entwickelt und es sind bereits eine Vielzahl an Post-Launch-Content-Updates geplant. Der Release ist für Anfang 2023 auf Steam, PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4 und Xbox One geplant.

Killer Klowns from Outer Space: The Game entsteht unter der Führung des visionären Game-Designers Randy Greenback (Executive Director Friday the 13th: The Game ) und vereint das blutige Horror-Genre mit dem einzigartigen Humor der Filmvorlage. Die furchteinflößende Spielwelt verändert sich stetig, wodurch das Gameplay immer aufregend bleibt und sich jede Runde frisch anfühlt. Randy drückte seine Aufregung für das Projekt mit folgenden Worten aus:

“An dem nächsten Kapitel solch einer ikonischen IP wie Killer Klowns zu arbeiten ist ein ganz klares Bucket List Item, besonders mit der Möglichkeit mit den original Schöpfern des Films zusammenzuarbeiten und sie mit so einem talentierten Team wie Teravision zusammen zu bringen. Ich kann es kaum abwarten bis alle sehen können, was für Rockstars das sind und welche Verrücktheiten wir in das Genre bringen”

Key Features:

Good Shepherd Entertainment freut sich, in Zusammenarbeit mit Teravision and MGM, Authentizität und Innovation in dieser aufregenden Neuinterpretation des Kult-Klassikers zu vereinen. Der Komponist des originellen Film Soundtracks, John Massari, ist auch bei dem Spiel für den Score verantwortlich und die Chiodo Brothers – die ursprünglichen Schöpfer des Films – sind als Executive Producer mit an Bord:

“Als wir zum ersten Mal hörten, dass jemand ein “Killer Klowns From Outer Space”-Spiel machen will, hatten wir alle dieselbe Reaktion: endlich! Aber nichts hätte uns auf die Erfahrung vorbereiten können, die die Teams von Good Shepherd Entertainment und Teravision geschaffen haben. Wir sind begeistert von der schieren Leidenschaft, die diese Leute für die Welt der Killer Klowns haben, und von der Sorgfalt, mit der sie vorgegangen sind, um sie auf überraschende neue Weise zum Leben zu erwecken. Wir wissen, dass unsere Fans begeistert sein werden, wenn sie zum ersten Mal in die übergroßen Schuhe der Klowns schlüpfen können… Denn wir sind”

Robert Marick, Executive Vice President Global Consumer Products and Experiences bei MGM, fügte hinzu:

“Wir sind hocherfreut, mit Good Shepherd und Teravision zusammenzuarbeiten, um diesen Horror-Klassiker in einem innovativen neuen Videospiel zum Leben zu erwecken. Nicht nur die eingefleischten Fans des Films werden von der Videospielumsetzung begeistert sein, sondern es wird den Kult-Klassiker auch einer neuen Generation von Killer-Klowns-Fans näher bringen”

About Good Shepherd Entertainment

Good Shepherd Entertainment is an award-winning independent game publisher based in the Netherlands. The company has built a robust global footprint, shepherding talented development teams to create impactful games that innovate, challenge, and – most importantly – entertain. We’ve done this by pairing creators with writers, musicians and IP powerhouses and through strategic partnerships with some of the industry’s most notable names, including Devolver Digital, Croteam and Perfect World. In addition to the critically-acclaimed John Wick: Hex, GSE’s selection of titles includes Monster Train, Phantom Doctrine, the Transport Fever series, Hard West, and Hard West II. For more information, visit www.GoodShepherd.games .

About Metro-Goldwyn-Mayer

Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) is a leading entertainment company focused on the production and global distribution of film and television content across all platforms. The company owns one of the world’s deepest libraries of premium film and television content as well as the premium pay television network EPIX, which is available throughout the U.S. via cable, satellite, telco and digital distributors. In addition, MGM has investments in numerous other television channels, digital platforms, and interactive ventures and is producing premium short-form content for distribution. For more information, visit www.mgm.com .

About Teravision Games

Teravision Games is a leading Latin American video game development studio. It was founded in 2006 and its headquarters are located in Bogotá, Colombia with offices in the US and Canada. The studio has developed more than 80 games for companies like Disney, Nickelodeon, Namco, Atari and Xbox Studios and is focused exclusively on PC/console development. For more information, visit www.teravisiongames.com .

KILLER KLOWNS FROM OUTER SPACE © 1988 & TM Orion Pictures Corporation. KILLER KLOWNS FROM OUTER SPACE: THE GAME © 2021-2022 & TM Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.