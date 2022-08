Two Guys from Andromeda Spaceventure erscheint am 16. September 2022

PC iOS Linux MacOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Als die kreativen Köpfe hinter der Sierra-Adventure-Klassiker-Serie Space Quest im Jahr 2012 den Nachfolger-im-Geiste namens Two Guys from Andromeda Spaceventure ankündigten und per Crowdfunding fast 540.000 US-Dollar einsammelten, war die Veröffentlichung des humorvollen Point-and-Click-Adventures noch für 2013 geplant. Doch das Projekt stand unter keinem guten Stern und verzögerte sich aus diversen Gründen immer weiter, darunter auch private Rückschläge für die Entwickler Scott Murphy und Mark Crowe.

Vor zwei Jahren startete dann zwar die Betaphase für die Kickstarter-Backer, aber nicht alle waren davon überzeugt, dass das Spiel jemals aus dieser Entwicklungsstufe herauskommt. Doch nun scheint die Wartezeit auf die Veröffentlichung endlich vorbei zu sein: Die Two Guys from Andromeda haben heute in ihrem Kickstarter-Update Nummer 127 angekündigt, dass ihr Spaceventure am 16. September für PC erscheinen wird.

Zunächst einmal ist geplant, DRM-freie Versionen an die entsprechenden Unterstützer zu senden, danach steht die Veröffentlichung auf Steam an. Die Nutzer der anderen angekündigten Plattformen wie Android, iOS, Linux und MacOS müssen sich aber noch weiter gedulden. Ebenso die Backer, die physikalische Belohnungen versprochen bekommen haben: Hier haben die Two Guys noch eine Menge Arbeit vor sich, wenn man dem Kickstarter-Update Glauben schenken darf. In der Quelle könnt ihr vorab einen Blick auf die zu erwartende Spielepackung werfen. Als Spieler müsst ihr euch vermutlich auch auf den einen oder anderen Bug einstellen, zumindest wird dieses Thema recht prominent in diesem Update behandelt.