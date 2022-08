PM: Welche Art von Gamer bist du? Findet es mit unserem Test heraus (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mit den Spielekatalogen, die euch mit eurer Mitgliedschaft bei PlayStation Plus Extra und Premium zur Verfügung stehen, habt ihr jederzeit Zugriff auf eine umfangreiche Auswahl an Titeln aus verschiedensten Genres. Es ist also ganz egal, was ihr am liebsten zockt – mit der Bibliothek von PlayStation Plus findet ihr immer das passende Spiel für euren Geschmack.

Wenn ihr nun wissen wollt, welche Titel aus perfekt für euch sind, dann solltet ihr mal einen Blick auf unseren Psychotest werfen. Beantwortet hier einfach alle Fragen und schon verraten wir euch, welche Art von Gamer ihr wirklich seid. Nach dem Test werden wir euch dann noch einige Spiele vorstellen, die ihr – basierend auf eurem Ergebnis – unbedingt ausprobieren solltet.

Als Fan von Einzelspieler-Abenteuern dürfte die Uncharted-Reihe von Naughty Dog perfekt zu euch passen. Vor allem Uncharted 4: A Thief’s End ist als Abschluss der Geschichte um Protagonist Nathan Drake ein echtes Highlight im Katalog von PlayStation Plus Extra. Hier begleitet ihr Nate bei seiner allerletzten Schatzsuche. Wenn ihr die ganze Uncharted-Saga noch einmal erleben wollt, könnt ihr mit PlayStation Plus Premium auch die Nathan Drake Collection spielen, die alle drei Vorgänger beinhaltet.

Wollt ihr euch endlich mal wieder so richtig vor dem Bildschirm gruseln? Dann könnte Until Dawn von Supermassive Games genau euren Nerv treffen. In diesem Horrorspiel schlüpft ihr in die Rolle mehrerer junger Erwachsener, deren Leben bei einem Winterausflug plötzlich in Gefahr ist. Eure Aufgabe ist es nicht nur die Umgebung zu erkunden, sondern auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es hängt komplett von euch ab, ob die Figuren wieder aus Blackwood Pines zurückkehren oder doch von einem unheimlichen Killer geschnappt werden.

Eine Stadt ganz nach den eigenen Wünschen errichten. Diesen Wunsch könnt ihr euch in Cities: Skylines erfüllen. Allerdings dürft ihr in der Aufbausimulation nicht einfach drauflos bauen. Es ist Strategie gefragt, wenn es beispielsweise um den Ausbau von Straßen geht. Zudem müsst ihr euch um die Bedürfnisse eurer Bewohner kümmern. Dank der optimierten Steuerung für Controller geht der neue Job als Städtebauer dann auch leicht von der Hand.

Cities: Skylines ist aber nicht das einzige Strategiespiel, das ihr mit PlayStation Plus Extra zocken könnt. Highlights wie Surviving Mars, Tropico 5 oder Age of Wonders: Planetfall sind ebenfalls in eurer Mitgliedschaft dabei.

Für alle, die sich auf dem virtuellen Asphalt zu Hause fühlen, dürfte eine Rennsimulation wie Assetto Corsa Competizione genau das Richtige sein. Steigt ein und macht es euch hinter dem Lenkrad eines der verschiedenen GT3-Fahrzeuge gemütlich und geht auf Rekordjagd auf berühmten Strecken dieser Welt – darunter der Nürburgring, Spa-Francorchamps oder Silverstone. Mit Titeln wie NBA 2K22, Everybody’s Golf, AO Tennis 2 oder Pure Pool werden auch Anhänger anderer Sportarten mit PlayStation Plus Extra und Premium auf ihre Kosten kommen.

Kompetitive Spieler suchen echte Herausforderungen. Dass auch Rollenspiele einem alles abverlangen können, zeigen Highlights wie das aktuelle Remake von Demon’s Souls, das ihr mit PlayStation Plus Extra auf eurer PS5 in Angriff nehmen könnt. Stellt euch knallharten Bossen in einer atmosphärischen Spielwelt und erlebt den Ursprung des „Souls-like“-Genres in neuem Gewand. Ihr wollt eine weitere Challenge? Dann schaut euch mal Bloodborne von From Software an, auf das ihr als Extra-Mitglied ebenfalls Zugriff habt.

Wer sich mal wieder virtuell in einem 1vs1-Duell dem Kampf stellen möchte, für den gibt es in den Katalogen von PlayStation Plus auch ein paar tolle Beat ‘em Ups, die ihr demnächst mal auschecken könnt. Ein Beispiel ist hier Mortal Kombat 11, das nicht nur für Brutalität im Gameplay bekannt ist, sondern auch für seine Kampagne, bei denen die Charaktere in den Fokus gerückt werden – darunter Sub-Zero, Scorpion, Sonya Blade oder auch Cassie Cage.

Allen Retro-Anhängern wollen wir mit Tekken 2 einen Kampfspiel-Klassiker empfehlen. Sind Titel mit Anime-Look eher euer Ding, dann schaut euch Guilty Gear Xrd -REVELATOR- mal an. Beide Beat ‘em Ups können ab sofort mit dem Premium-Abonnement auf PS5 und PS4 gespielt werden.

Wenn ihr eure Party so richtig zum „Kochen“ bringen wollt, dann ist Overcooked! 2 definitiv eine hervorragende Wahl. In diesem Koop-Spiel ist Chaos nämlich direkt vorprogrammiert. Ihr schlüpft in die Rolle von bis zu vier Köchen und müsst gemeinsam Bestellungen in einem Restaurant zubereiten. Beim Schneiden der Zutaten, dem Zubereiten auf dem Herd sowie dem Servieren auf dem Teller, ist viel Teamarbeit gefragt. Und auch wenn einige kreative Hindernisse für Hektik in der Küche sorgen werden, wird Overcooked! 2 in jeder Gruppe für viel Spaß sorgen.

In der Mitgliedschaft von PlayStation Plus Extra und Premium sind auch Titel enthalten, die ihr perfekt mit Kindern gemeinsam spielen könnt. Eines der Highlights ist dabei das Action-Spiel Knack. Eure Aufgabe ist es – alleine oder zu zweit – das Ende verschiedener Levels zu erreichen. Ein Spaziergang wird das aber nicht. So liegen Gegner, Jump ‘n‘ Run-Abschnitte und Rätsel zwischen euch und dem Ziel. Schaut euch den Trailer zum Spiel an, wenn ihr noch mehr erfahren wollt. Knack steht allen Extra-Mitgliedern ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.

Es geht doch nichts über ein kreatives Jump ‘n‘ Run, das voller spannender Ideen steckt. Mit LittleBigPlanet 3 wird euch genau das geboten. Und das Beste ist: Ihr könnt eure Kreativität auch selbst im Level-Editor des Spiels ausleben. Schnappt euch eines der unzähligen Tools und bastelt euch den Level eurer Träume. Danach könnt ihr euer Werk online mit der Welt teilen. Natürlich lassen sich auch die Kreationen anderer Spieler ausprobieren. Und wenn ihr lieber die Geschichte mit Sackboy erleben wollt, findet ihr auch einen Kampagnen-Modus in LittleBigPlanet 3.

In den Katalogen von PlayStation Plus Extra und Premium gibt es selbstverständlich noch viele weitere Spiele, die perfekt für euch geeignet sind. Wenn ihr übrigens noch unschlüssig seid, welches Upgrade zu euch passt, dann solltet ihr mal bei unserem ersten PlayStation Plus Psychotest vorbeischauen. Hier verraten wir, welche der Mitgliedschaften am besten zu euch passt.