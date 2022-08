Indie-Entwickler Rob Hale verstorben: Waves 1+2 kostenlos auf Steam

PC

Vor wenigen Wochen verstarb der Indie-Entwickler Rob Hale aka Squid In A Box an den Folgen einer Krebserkrankung. Einer seiner letzten Wünsche war es, dass seine Spiele Waves und Waves 2: Notorious kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Sein Lebenspartner CJ teilte dies im Namen von Squid In A Box vor circa einer Woche in einem Forumspost auf Steam mit und setzte Robs Wunsch in die Tat um. Waves 2: Notorious befand sich zu dem Zeitpunkt noch im Early-Access-Status und wird laut CJ leider nicht mehr vollendet werden können.

Weiter fuhr CJ fort, dass Hale das Gratis-Geschenk bereits in den letzten beiden Monaten vor seinem Tod in Betracht zog. Es soll ein Abschiedgeschenk auch an all diejenigen sein, die noch nicht mit den beiden Spielen in Berührung gekommen sind. Er erhoffe sich, dass die interessierten Spieler ihre Freude mit den Spielen haben werden, die Hale von ganzen Herzen als alleiniger Entwickler kreierte und verbesserte.