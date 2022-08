GC22: Nominierungen für die gamescom Awards 2022 bekannt

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Rahmen der gamescom findet auch die Verleihung der gamescom-Awards in 20 Kategorien statt. Die Jury aus deutschen und internationalen Spielejournalisten, USK-Mitarbeitern sowie Influencern bewertet dabei anhand von Spielegameplay sieben Kriterien (Grafik, Gameplay, Sound, Innovation, Spielspaß, Technischer Fortschritt und Verkaufsaussichten). Alle Nominierten konnten nur von offiziellen Messepartnern eingereicht werden und müssen ab dem 24. August im Publikumsbereich anspielbar sein. Erstmals wird dieses Jahr auch der "gamescom Goes Green"-Award vergeben, der Anstrengungen von Unternehmen auszeichnet, "den ökologischen Fußabdruck ihres Messeauftritts zu verringern, also ein nachhaltigeres Erlebnis zu bieten".

Der Rhythmus-Egoshooter Metal - Hellsinger (GG-Preview) geht mit vier Nominierungen unter anderem für "Best Action Game" und "Most Original Game" ins Rennen, gefolgt vom vierten Teil der The-Dark-Pictures-Anthology The Devil in Me, dem Soulslike-Rollenspiel Lies of P und dem Koop-Egoshooter Warhammer 40.000 - Darktide mit jeweils drei Nominierungen. Bei den letztjährigen Awards räumte Elden Ring von From Software fünf Preise ab, unter anderem Bestes Action-Adventure, Bestes Rollenspiel sowie Best of gamescom.

Bereits während der Eröffnungsshow Opening Night Live werden am heutigen Dienstag ab 20 Uhr die ersten Gewinner verkündet. Die Sieger in den übrigen Kategorien sowie die Publikumspreise werden im Rahmen des "gamescom Studio"-Livestreams von IGN am Samstag, den 27. August, verkündet.

Im Folgenden findet ihr eine Übersicht mit allen Nominierten:

Most Wanted Microsoft Xbox Game

The Dark Pictures - The Devil in Me (Bandai Namco Entertainment)

(Bandai Namco Entertainment) The Last Case of Benedict Fox (Rogue Games)

(Rogue Games) Metal - Hellsinger (Funcom / Level Infinite)

Most Wanted Sony PlayStation Game

Lies of P (Neowiz)

(Neowiz) One Piece Odyssey (Bandai Namco Entertainment)

(Bandai Namco Entertainment) The Dark Pictures - The Devil in Me (Bandai Namco Entertainment)

Most Wanted Nintendo Switch Game

Airhead (HandyGames)

(HandyGames) Edge of Sanity (Vixa Games)

(Vixa Games) Tin Hearts (Wired Productions)

Most Wanted PC Game

Metal - Hellsinger (Funcom / Level Infinite)

(Funcom / Level Infinite) System Shock (Plaion)

(Plaion) Warhammer 40.000 - Darktide (Fatshark)

Best Action Adventure Game

Lies of P (Neowiz)

(Neowiz) Outcast 2 - A New Beginning (THQ Nordic)

(THQ Nordic) The Last Case of Benedict Fox (Rogue Games)

Best Action Game

Metal - Hellsinger (Funcom / Level Infinite)

(Funcom / Level Infinite) System Shock (Plaion)

(Plaion) Warhammer 40.000 - Darktide (Fatshark)

Best Role Playing Game

Dredge (Black Salt Games)

(Black Salt Games) Lies of P (Neowiz)

(Neowiz) Sunday Gold (Team17 Digital)

Best Sports/Racing Game

Aew - Fight Forever (THQ Nordic)

(THQ Nordic) Goal! The Club Manager (Toplitz Productions)

(Toplitz Productions) Ultimechs (Resolution Games)

Best Strategy/Simulation Game

Age Of Darkness (Team17 Digital)

(Team17 Digital) Autopsy Simulator (Team17 Digital)

(Team17 Digital) Ixion (Kalypso Media)

Best Family Game

Fling to the Finish (Daedalic Entertainment)

(Daedalic Entertainment) Ikonei Island - An Earthlock Adventure (Snowcastle Games)

(Snowcastle Games) Paper Trail (Newfangled Games)

Best Indie Game

Inkulinati (Daedalic Entertainment)

(Daedalic Entertainment) Paper Trail (Newfangled Games)

(Newfangled Games) Sunday Gold (Team17 Digital)

Best Multiplayer Game

Goat Simulator 3 (Plaion)

(Plaion) The Dark Pictures - The Devil in Me (Bandai Namco Entertainment)

(Bandai Namco Entertainment) Warhammer 40.000 - Darktide (Fatshark)

Best Ongoing Game

Age of Empires 4 (Microsoft)

(Microsoft) Microsoft Flight Simulator (Microsoft)

(Microsoft) Sea of Thieves (Microsoft)

Most Original Game

Inkulinati (Daedalic Entertainment)

(Daedalic Entertainment) Metal - Hellsinger (Funcom / Level Infinite)

(Funcom / Level Infinite) Pentiment (Microsoft)

Gamescom Goes Green Award