GC22: Opening Night Live Show zur gamescom heute ab 20 Uhr

Die gamescom findet nach Corona-bedingten rein digitalen Ausgaben in den letzten Jahren diese Woche wieder vor Ort in Köln statt. Die Messe startet heute Abend offiziell mit der Eröffnungsshow Opening Night Live, die wie in den Vorjahren von Moderator Geoff Keighley präsentiert wird. Verfolgen könnt ihr den circa zweistündigen Stream ab 20 Uhr auf YouTube, Twitch, Twitter und der offiziellen gamescom-Website. GamersGlobal ist vor Ort und wird die Show bei Twitter live kommentieren, wobei ihr den Twitterfeed während der Übertragung auch eingebunden auf unserer Startseite findet.

Keighley hat im Vorfeld schon einige der mehr als 30 vertretenen Spieletitel verraten. Darunter befinden sich unter anderem Hogwarts Legacy, Gotham Knights, Return to Monkey Island, The Callisto Protocol, Sonic Frontiers, New Tales from the Borderlands, The Expanse - A Telltale Series, Goat Simulator 3, Lies of P und The Outlast Trials. Außerdem werden im Rahmen der Show auch die ersten Gewinner der diesjährigen gamescom Awards gekürt.