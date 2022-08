The GOG Sale gestartet // Dex kostenlos

PC MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Stasis ab 14,95 € bei Amazon.de kaufen.

Update vom 26.08.2022:

Bis zum 29.08.2022 15:00 Uhr kann man sich das "2D Actionrollenspiel" Dex für Lau in den Warenkorb packen.

Ursprünglicher Text:

Wer öfter auf GOG.com vorbeischaut, ist mit der Tatsache gut vertraut, dass jede Woche nicht nur vor oder nach dem Sale, sondern auch während des Sales ist. Aktuell läuft "The GOG Sale", der bis zum 5. September mit mehr als 3500 reduzierten Spielen aufwartet. Im Verlauf der Aktion werden auch insgesamt vier Spiele zum kostenlosen Eintüten angeboten. Den Anfang macht Stasis, ein Point-and-Click-Adventure mit Science-Fiction-Setting, in der für das Genre eher unüblichen Iso-Perspektive.

Spielerinnen und Spieler, für die GOG eine der Hauptquellen für neues "Futter" darstellt, dürfen sich auch über ein paar Neuzugänge abseits des Indie-Bereichs freuen. Klemmbaustein- und/oder DC-Comic-Freunde können sich mit Lego DC Super-Villains vergnügen. Actionliebhaber hingegen könnten sich für die Definitive-Editionen der einzelnen Mafia-Teile interessieren. Wer bereits die normale Version von Teil 2 und 3 besitzt, bekommt diese kostenlos. Lediglich der erste Teil muss aufgrund des umfangreicheren Remakes neu erworben werden. Wie bei GOG üblich, können Puristen aber auch weiterhin auf die ursprünglichen Versionen der Spiele zugreifen.

Wer sich derzeit beim Blick ins Portmonee eher an einen gähnenden Abgrund erinnert fühlt, aber trotzdem Lust auf einen Klassiker hat, findet vielleicht mit Rise of the Triad oder den diversen Teilen der Tomb-Raider-Serie ein paar Stunden Zerstreuung. Wem derzeit selbst diese Ausgabe nicht möglich ist und Augenkrebs-gestählt ist, findet vielleicht gefallen an Dink Smallwood, das ab jetzt in der HD Version dauerhaft kostenlos verfügbar ist.

Last but not least, gibt es mit dem "Angebotsheftle" noch etwas für Leute, die den Papiererzeugnissen früherer Tage eine kleine Träne nachweinen.