Return to Monkey Island: Neues Interface und Musiksystem in Aktion

Bevor Return to Monkey Island morgen Abend auf der Gamescom vorgestellt und dann hoffentlich das Erscheinungsdatum enthüllt wird, gibt es heute wieder einen Videoclip unter dem Motto "Monkey Island Monday" zu sehen. An diesem Montag gibt sich Ron Gilbert die Ehre und twittert:

Hey Dave, Guybrush hat uns eingeladen, ihn heute Abend in der Scumm Bar zu treffen. Kommt ihr auch? Ich werde wohlweislich zu spät kommen.

Das dazugehörige Video zeigt Guybrush, wie er die Scumm Bar betritt und zu den schrecklich wichtigen Piraten geht. Das Interessante dabei ist zum einen das neue Mausinterface, das hier zum ersten Mal zu sehen ist, und zum anderen die dynamische Musik, die ihre Stimmung passend zur Location wechselt.

Die Maussteuerung basiert offenbar auf einem Zwei-Tasten-Prinzip mit Mouseover-Hotspots. So bekommt ihr zum Beispiel angezeigt, dass es gut in der Küche riecht, wenn ihr mit der Maus über die Küchentür fahrt. Die dynamische Musik ist zwar seit der Einführung des iMuse-Systems vor über 30 Jahren keine echte Neuerung mehr, aber wie sich das Scumm Bar-Thema plötzlich von der klassischen Variante im vorderen Teil der Bar zu einer Rock-Version am Tisch der schrecklich wichtigen Piraten wandelt, ist schon nicht uninteressant.