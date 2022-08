Montagmorgen-Podcast #455

Teaser Diese Woche steht natürlich ganz im Sinne der Gamescom. Besonders ein Kollege ist schon ganz aufgeregt, aber zum Glück eilt sein Kollege zur Rettung und beruhigt ihn fernmündlich.

Es ist wieder soweit, die Gamescom findet statt. Also so richtig, vor Ort. Mit Gästen. Zu denen wir uns auch zählen werden. Daher ist die Messe natürlich das große Thema diese Woche, aber keine Sorge, wir haben auch die Vorabberichterstattungsverweigerer nicht vergessen. Und so plaudern Hagen und Dennis ausgelassen über ihre vergangenen Erlebnisse, welche Spiele und Serien sie bewegt haben und beantworten die wunderbar umfangreichen Userfragen.