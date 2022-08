The Last of Us: Erster Teaser-Trailer zur HBO-Serie

PC PS5

Das Teaser-Bild zeigt einen Hersteller-Screenshot von The Last of Us - Part 1

Es gab ein neues Lebenszeichen zur HBO-Serienadaption von The Last of Us, an der Neill Druckmann, kreativer Kopf hinter den Spielen, und Craig Mazin, der Schöpfer der Erfolgs-Serie Chernobyl, federführend beteiligt sind. HBO Max hat einen Trailer zu kommenden Programm des Streaming-Abos veröffentlicht, an dessen Ende ein erster Teaser-Trailer zu Adaption von The Last of Us (im Test) gezeigt wird. Der spult eine Reihe knapper Impressionen ab, unterlegt von einem knappes Gespräch zwischen Ellie (Bella Ramsey) und Joel (Pedro Pascal) über Verlust. Auch Nick Offermann ist sehr kurz in der Rolle von Joels Bekanntem Bill zu sehen. Die Handlung wird (sicher mit einigen kreativen Freiheiten) die Ereignisse des ersten Teils der Spielereihe nacherzählen.

Ein konkretes Startdatum gab es nicht, doch die Serie soll laut Trailer 2023 anlaufen. Ihr findet den Teaser im unten verlinkten Video ab Minute 1:40. Noch in diesem Jahr veröffentlicht Naughty Dog das PS5-Remake des ersten Spiels unter dem Namen The Last of Us - Part 1.