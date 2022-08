PM: Look like Joel: Zeigt uns eure Bärte (Sony Playstation Blog)

PC PS5

Am 2. September 2022 erscheint The Last of Us Part I in einer von Grund auf neu aufgelegten Version für PlayStation 5. Die Entwickler von Naughty Dog haben das ursprüngliche Erlebnis des emotionalen post-pandemischen Action-Adventures originalgetreu nachgebildet, aber unter anderem mit modernisierten Gameplay-Mechaniken, einer verbesserten Steuerung, deutlich erweiterten Barrierefreiheitsoptionen, voller Unterstützung der DualSense Controller-Funktionen sowie zahlreichen visuellen Verbesserungen einer kompletten Überarbeitung unterzogen.

Das Gesicht von Protagonist Joel ziert nicht nur ein den Umständen entsprechend ernster Ausdruck, sondern auch ein markanter Bart. Zeigt uns euren besten Joel-Ausdruck inklusive post-pandemischen Bart und ihr habt die Chance, einen von 3 Codes zu The Last of Us Part I für PS5 zu gewinnen. Wichtig: Es handelt sich nicht um einen Cosplay-Contest, wir möchten gerne ernsthafte, lustige oder ausgefallene Bilder von euch und eurer Gesichtsbehaarung. Lasst eurer Kreativität freien Lauf, wir sind schon ganz gespannt.

So macht ihr mit: Postet bis zum 4. September unter dem Hashtag #JoelsBart ein Foto von euch auf Twitter oder Facebook oder schickt uns eine E-Mail an siee.win4theplayers@sony.com. Die drei glücklichen Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Die genauen Teilnahmebedingungen findet ihr hier. Bitte lest sie euch genau durch.