Zankstelle: Neues Format - Gitgud Folge 1

Alles neu macht der August. So zumindest hatten das Sprichwort John, Dennis und Christoph im Kopf. Daher haben die drei sich überlegt, etwas Neues zu wagen.

Bei dem Gitgud-Format geht des darum, ein den Teilnehmern unbekanntes Spiel zwei Stunden zu spielen. Alle 30 Minuten soll die aktuelle Gefühlslage zu Papier gebracht und der erzielte Fortschritt notiert werden. Nach der kompletten Spielzeit wird dann das vorläufige Fazit gezogen und der „Progress-Sieger“ ermittelt.

Für die erste Folge haben sich die Zankstellen-Mitglieder das bockschwere Run & Gun-Spiel Cuphead ausgesucht. In diesem Spiel werden selbst die wahren Fingerakrobaten gefordert. Und wer keine Nerven aus Stahlseilen hat, wird schnell die Flinte ins Korn werfen. Wer hatte mit welchem Anfangslevel oder Boss die meisten Probleme, wer fluchte am meisten oder wer hat den Controller wutentbrannt an die Wand geworfen? Das könnt ihr ab sofort auf allen bekannten Podcastplattformen oder direkt auf der Zankstellenhomepage nachhören.

Wenn euch das neue Format gefällt oder auch nicht gefällt, lasst gerne einen Kommentar hier mit Anregungen, Lob oder Kritik.