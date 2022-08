Spiele für später

Update mit dem Ergebnis:

Der größte Teil der Umfrageteilnehmer (etwas mehr als ein Drittel) hat eine überschaubare Wunschliste mit ein bis fünf Titeln. Darauf folgen die etwas größeren Listenersteller mit 10 bis 30 Spielen. Danach scheint es ein schmaler Grad zu sein, denn am dritthäufigsten ist die Fraktion der ellenlangen Listen mit über 100 Einträgen. Dicht dahinter sind dagegen jene, die nichts von Merk- und Wunschzetteln für Spiele halten, während am Ende die Spanne von 50 bis 100 Spielen und 30 bis 50 Spielen auf 9 respektive 8 Prozent kommen.



1-10 35% 10-30 21% ÜBER EINHUNDERT?!!! 15% Ich habe keine Wunschliste 12% 50-100 9% 30-50 8%

Ursprünglicher Text:

So manchen Tag liest der Autor dieser Zeilen mal wieder das Internet durch und wechselt kurz in einen neuen Tab, um Gameplay zu einem neuen oder bisher unbekannten alten Spiel zu sehen, dessen Namen er gerade aufgeschnappt hat. Läuft alles gut, hinterlassen Beschreibung und das Gesehene keinen allzu besonderen Eindruck und der Tag geht weiter seinen Gang. Läuft es schlecht, geht danach der Kalender auf und dort wird der Name vermerkt, der Tag geht weiter seinen Gang und abends erinnert der Kalender an jenen Spieltitel und er wird auf eine Wunschliste respektive Merkliste übertragen, bevor er dem Vergessen anheim fällt. Das ist deshalb "schlecht", weil die Wunschliste besagten Autors schon seltsam große Ausmaße angenommen hat – oder etwa nicht?

Listen kommen in vielfältigen Formen. Es gibt die bei Shops wie Steam und GOG, es gibt die "Warte auf"-Funktion in eurem GamersGlobal-Profil, klassische DIY-Listen mit Stift und Zettel oder Word und und und. Die Frage an diesen Sonntag an euch ist nun: Wie viele Spiele haben sich bei euch nun schon auf jener Wishlist versammelt, bis die Zeit reif ist oder der nächste (oder übernächste oder überübernächste) Sale kommt?

