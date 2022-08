Saints Row: Systemanforderungen und Preload

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Am 23. August erscheint mit Saints Row der Reboot zum Franchise auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und Stadia. Loslegen können alle Spieler weltweit um Mitternacht in ihrer jeweiligen Zeitzone. Xbox-Spieler haben ab sofort die Möglichkeit mit dem Preload zu beginnen. Playstation-Spieler 48 Stunden vor Release. PC-Spieler auf Epic Games müssen wohl bis zum eigentlichen Release warten, da wohl aus technischen Gründen ein Preload derzeit nicht möglich ist.

Die Entwickler gaben auch die PC-Systemanforderungen bekannt, die benötigt werden, um in Santo Ileso je nach Einstellungen, die abgefahrenen Abenteuer erleben zu können.

Minimale Systemanforderungen (1080p bei 30 FPS):

Prozessor: Intel Core i3-3240 / AMD Ryzen 3 1200

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480

Grafikkartenspeicher (VRAM): 4 GB

Festplattenspeicher: 50 GB (HDD)

Betriebssystem: Windows 10 64Bit mit DirectX 11

Empfohlene Systemanforderungen (1080p bei 60 FPS):

Prozessor: Intel Core i7-6700k / AMD Ryzen 5 1500x

Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

Grafikkarte: GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700

Grafikkartenspeicher (VRAM): 8 GB

Festplattenspeicher: 50 GB (SSD)

Betriebssystem: Windows 10 64Bit mit DirectX 12

Hohe Grafikeinstellungen (1440p bei 60 FPS):

Prozessor: Intel Core i7-10700k / AMD Ryzen 5 5600X

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafikkarte: GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700XT

Grafikkartenspeicher (VRAM): 8 GB

Festplattenspeicher: 50 GB (SSD)

Betriebssystem: Windows 10 64Bit mit DirectX 12

Ultra-Grafikeinstellungen (4K bei 60 FPS):

Prozessor: Intel Core i5-12600 / AMD Ryzen 7 5800X;

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafikkarte: GeForce RTX 3080 Ti / AMD Radeon RX 6900XT

Grafikkartenspeicher (VRAM): 12 GB

Festplattenspeicher: 50 GB (SSD)

Betriebssystem Windows 10 64Bit mit DirectX 12

Einen Story-Trailer als Vorgeschmack haben wir euch nachfolgend eingebettet.