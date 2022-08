PM: In „Heidelberg 1693“ kämpfen noch dieses Jahr Musketiere gegen Zombies (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In „Heidelberg 1693“ kämpfen noch dieses Jahr Musketiere gegen Zombies

– Mit New-Gen features auf PS5- und Xbox Series X|S –

Paris, Frankreich – 19. August 2022 – Red Art Games freut sich, die bevorstehende Veröffentlichung von Heidelberg 1693 für Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S, PS4 und Xbox One bekannt zu geben. Heidelberg 1693 ist ein blutiges 2D-Actionspiel, das von Andrade Games entwickelt und von Red Art Games auf die Konsolen portiert wird und im Universum von Sturmfront – The Mutant War spielt.

Red Art Games wird Heidelberg 1693, eine reichlich verdrehte Version Deutschlands im späten 17. Jahrhundert, am 18. November weltweit auf Konsolen veröffentlichen. Auf Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S, PS4 und Xbox One wird Heidelberg 1693 in digitaler Form 14,99 Euro kosten. Physische PS5- und PS4-Versionen werden 24,99 Euro kosten, während physische Nintendo Switch-Versionen für 29,99 Euro angeboten werden – alle Versionen sind ab dem 18. November erhältlich. Die Box-Versionen werden je nach Plattform auf 2.900 bzw. 999 Exemplare limitiert sein und können ab sofort im offiziellen Online-Shop von Red Art Games vorbestellt werden.

Damit auch PS5-Spielerinnen und -Spieler das komplette Sturmfront-Universum erleben können, wird Red Art Games am 18. November auch die brandneue PS5-Version von Sturmfront – The Mutant War: Übel Edition veröffentlichen. Mit neuen DualSense-Trigger-Effekten ausgestattet, wird diese New-Gen-Edition auch in einer limitierten physischen Auflage erscheinen. 999 physische PS5-Exemplare von Sturmfront – The Mutant War: Übel Edition können ab sofort im offiziellen Online-Store von Red Art Games zum Preis von 19,99 Euro vorbestellt werden.

Über Heidelberg 1693

Wir schreiben das Jahr 1693. Europa befindet sich im Krieg, während Frankreich unter der Führung des illustren Königs Ludwig XIV. gegen die Große Allianz kämpft. Ludwig XIV., der wegen seines luxuriösen Geschmacks und seines extravaganten Auftretens auch als Sonnenkönig bekannt ist, wird von der Überzeugung angetrieben, dass die Sonne – seine Sonne – über allen Völkern der Welt scheinen sollte. Seine Feinde sind zu zahlreich, um sie alle zu zählen, aber einer ist der gefährlichste von allen.

Dieser Feind ist niemand anderes als sein eigener unehelicher Sohn. Vergiftet und dem Tod überlassen, taucht er aus dem Rauch und der Asche der deutschen Schlachtfelder auf und macht sich als „Mondkönig“ einen Namen. Mit nichts als Hass im Herzen wendet er sich teuflischen und verbotenen Wissenschaften zu, um eine Armee aufzubauen, wie sie die Welt seit den Tagen von Satans Rebellion nicht mehr gesehen hat.

Jetzt erheben sich die Toten aus ihren Massengräbern, um sich an dem König zu rächen, der ihre Köpfe forderte, während er sich im Ruhm sonnte. Kannst du – der tapferste Musketier des Sonnenkönigs – die herannahende und nicht enden wollende königliche Finsternis aufhalten?

Heidelberg 1693 ist ein herausfordernder 2D-Action-Plattformer, der in einer von Zombies verseuchten Version Deutschlands im 17. Jahrhundert spielt, in der Spielerinnen und Spieler die Kontrolle über einen der berühmten Musketiere des französischen Königs Ludwig XIV. übernehmen. Das Spiel fügt dem Genre eine neue Ebene des taktischen Kampfes hinzu, indem es die bevorzugte Waffe der Musketiere einführt: die Muskete. Sie kann einen mächtigen – und sehr effektiven – Musketenschuss abfeuern. Die Waffe muss jedoch mit Bedacht eingesetzt werden, da sie eine lange Aufladezeit hat. Heidelberg 1693 erzählt seine düstere Geschichte – mit realen Schauplätzen und historischen Figuren – über mehrere Wege und Enden hinweg.

Features

Auf PS5 und Xbox Series X|S läuft Heidelberg 1693 mit einer Framerate von 120 fps (auf kompatiblen Bildschirmen). Auf PS5 wird das Spiel zudem die Funktionen des DualSense-Controllers nutzen.

Weitere Informationen zum Spiel gibt es im offiziellen Online-Store von Red Art Games.

Über Red Art Games:

Red Art Games ist ein in Frankreich ansässiger Publisher, der physische Versionen von Videospielen herstellt, die ursprünglich nur digital erhältlich waren. Die in begrenzter Stückzahl produzierten physischen Spiele werden für Nintendo Switch, Sony PlayStation 5 und PlayStation 4 veröffentlicht. Letztes Jahr betrat Red Art Games mit seinen ersten Veröffentlichungen die Welt des digitalen Publishings: Sturmfront – The Mutant War: Übel Edition und Arietta of Spirits, die auf Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und im Microsoft Store erschienen sind! Seitdem hat Red Art Games ein halbes Dutzend Titel auf Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox sowie physisch auf Nintendo Switch, PS5 und PS4 veröffentlicht – und viele weitere werden folgen!

Mehr gibt es auf www.redartgames.com / Twitter: @REDARTGAMES

Über Andrade Games:

Andrade Games ist ein deutscher Indie-Entwickler. Heidelberg 1693 ist das dritte Spiel des Studios. Mehr Infos via www.andrade-games.com und auf Twitter unter @Andrade_Games