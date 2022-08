PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 22. bis zum 26. August (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei Next Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Yars: Recharged – 22. August

Du führst einen kühnen Angriff gegen den feindlichen Heimatplaneten an. Schieße aus der Ferne, während Du vor dem Feuerhagel des gegnerischen Schwarms in Deckung gehst. Presche dann wagemutig vor, um die feindliche Abwehr zu untergraben. Zerstöre feindliche Schilde und sammle genug Energie, um Deine verheerende Zorlon-Kanone anzuheizen, die glühend heiße goldene Energie durch den feindlichen Schwarm feuert.

Are You Smarter Than A 5th Grader? – 23. August

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Verschiedene, vollvertonte und animierte Charakteren stellen mehr als 6800 Fragen zu Themen wie Biologie, Rechtschreibung, Mathematik und mehr. Stelle Dich den kniffligen Herausforderungen wahlweise allein oder zusammen mit Familie und Freund*innen im spannenden Couch-Koop. Kannst Du beweisen, dass Du tatsächlich schlauer als ein*e Fünftklässler*in bist?

Flat Heroes – 23. August

Flat Heroes ist mit seinem minimalistischen und smoothen Stil einfach zu lernen, doch schwer zu meistern. Die Mechaniken sind schnell erklärt – doch lass Dich davon nicht täuschen! Gleite durch über 300 handgemachte Level, bekämpfe epische Bosse und starte Deine ganz persönliche, zweidimensionale Heldenreise.

Saints Row – 23. August

Optimiert für Xbox Series X|S – Saints Row ist wieder da und besser als je zuvor – dank einem kompletten Reboot, mit neuem Setting, neuem Sound und neuen Charakteren. Entdecke Santo Ileso, den größten Saints Row-Spielplatz aller Zeiten, der sich über neun einzigartige Bezirke erstreckt. Übernimm die Stadt Block für Block, führe Bandenkriege gegen Deine Konkurrent*innen und festige Deine Kontrolle auf der Straße.

Kid Ball Adventure – 24. August

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Hüpfe auf einer Mission zur Rettung deiner verlorenen Liebe durch 100 Räume voller gefährlicher Fallen und hinterhältiger Feinde! Kid Ball Adventure ist ein präziser 2D-Plattformer, in dem hohes Risiko mit hohen Belohnungen aufgewogen wird. Begib Dich auf eine Reise in eine aberwitzige Fantasy-Welt mit hüpfenden Bällen und Zauberschlössern!

Richman 10 – 24. August

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Richman 10 ist ein bunter Titel mit kniffliger Schach-Mechanik, in dem Du mit Würfelglück und strategischem Kartenkauf Dein Geld verdienst. Bist Du smarter als Deine Freund*innen oder werden sie Dich ausnehmen?

F1 Manager 2022 – 25. August

Optimiert für Xbox Series X|S – Schreibe ein neues Kapitel in einer spannenden Ära der Formel 1. Wähle Dein Team aus und führe es durch die offiziellen Rennen des Jahres 2022 zum Erfolg. Dabei kannst Du das Feld entweder von hinten aufräumen oder direkt aus der Pole-Position starten – Du hast die Wahl. Beeindrucke die Investor*innen, erfülle die Vorgaben der Saison und erfülle langfristige Ziele, um den Erhalt Deines Teams über viele Jahre zu sichern.

NHRA Championship Drag Racing: Speed For All – 25. August

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – NHRA ist zurück – größer und besser als je zuvor! Tauche ein in die Teams, Strecken, das Tuning und die Strategien, um zum ultimativen Champion aufzusteigen. Wirst Du im kommenden Hochgeschwindigkeitsrennen die Nerven verlieren oder düst Du wie der Blitz zum Sieg?

Like No Other – 25. August

Dan ist ein unbeholfener Abenteurer, der die verlassene Stadt Rotkiefern erkundet. Er riskiert alles, um die Legende der Zwillingsbücher zu lösen. Die Legende besagt, dass ein talentierter Künstler das Buch der Geister nachgemacht hat – und zwar so perfekt, dass Museumsmitarbeiter*innen das Original bei der Evakuierung versehentlich zurückgelassen haben. Nun beschließt Dan, das echte Buch wiederzubeschaffen. Begleite ihn auf seinem Abenteuer und erlebe eine unterhaltsame, familienfreundliche Geschichte.

SD Gundam Battle Alliance – 25. August

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – SD Gundam Battle Alliance ist das fantastische Mecha-Highlight, die unzählige Figuren aus den kultigsten Teilen des Franchises zusammenbringt. Seltsame Phänomene, bekannt als Brüche, verdrehen legendäre Momente der Gundam-Geschichte – und Du bist dafür verantwortlich, das Chaos wieder aufzuräumen. Um die Zeitlinie Deiner Welt zu korrigieren, führst Du ein Geschwader, bestehend aus den berühmtesten Mobile Suits und Pilot*innen aus dem gesamten Gundam-Franchise an. Wie wird diese verdrehte Alternativgeschichte wohl für Dich ausgehen?

Soul Hackers 2 – 25. August

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In einer Welt der funkelnden Neonlichter ist die Menschheit dank technologischer Fortschritte nahezu vollständig dem Konsum verfallen. Doch in den Schatten droht ein Konflikt zwischen zwei Gruppen von Dämonenbeschwörern, der das Ende bedeuten könnte. Durch die Beobachtung der Menschheit aus der Ferne prognostiziert das digitale Bewusstsein Aion ein apokalyptisches Desaster und erschafft daraufhin die zwei Agent*innen, Ringo und Figue. Gemeinsam werden sie ausgesandt, um den Schmetterlingseffekt, der den Weltuntergang herbeiführen wird, zu untersuchen und zu verhindern.