PM: Death Stranding ist ab dem 23. August Teil des PC Game Pass (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Kojima-Fans, aufgepasst: Wir von Kojima Productions und 505 Games freuen uns sehr, dass Death Stranding ab dem 23. August Teil des PC Game Pass wird. Für zeitnahe Updates behalte am besten @PCGamePass_DACH oder die offiziellen Kanäle von Kojima Productions und 505 Games im Auge. Hier erfährst du als erstes, wann genau Du in das Spiel eintauchen kannst. Von Kult-Developer Hideo Kojima kommt dieses innovative, actionreiche Open World Adventure mit Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux und Lindsay Wagner in den Hauptrollen.

In Death Stranding dreht sich alles um die Bedeutung von zwischenmenschlichen Beziehungen. In der nahen Zukunft erschüttern mysteriöse Explosionen den Globus und lösen eine Reihe von übernatürlichen Ereignissen aus, die als Death Stranding bekannt sind. Da die Landschaft von außerirdischen Kreaturen heimgesucht wird und ein Massensterben droht, liegt es an Sam Porter Bridges, das verwüstete Ödland zu durchqueren und die Menschheit vor der drohenden Vernichtung zu retten. Er ist eine der letzten intakten Verbindungen zwischen den versprengten Resten der menschlichen Zivilisation.

Wir freuen uns darauf, mehr Spieler*innen in dieser komplexen Welt begrüßen zu dürfen und mit unserer fantastischen Community zu connecten. In den letzten Jahren hatten wir das Glück, viele inspirierende Gamer*innen zu treffen und mehrere Community-Events über unsere offiziellen Kanäle zu veranstalten – bald können PC Game Pass-Mitglieder an diesen zukünftigen Aktivitäten teilnehmen.

Spieler*innen auf Windows PCs erleben die Welt von Death Stranding durch Features wie den Ultrawide-Modus, den Foto-Modus, eine hohe Framerate und diverse Crossover-Inhalte aus anderen berühmten Franchises besonders intensiv. Darüber hinaus enthält die PC Game Pass-Edition einige attraktive Goodies, die sukzessive im Spielverlauf freigeschaltet werden:

• Chiral Gold / Omnireflector „Ludens Mask“ Sonnenbrille (Farbvariante)

• Gold and Silver Kraftskelett

• Gold and Silver Geländeskelett

• Gold and Silver Plattenpanzer

Sicher hast Du nun einige Fragen – keine Sorge, sie werden alle im kommenden Community Q&A beantwortet. Halte Dich auf den offiziellen Social Media-Kanälen auf dem Laufenden und erfahre direkt, sobald das Q&A verfügbar ist.

Bis dahin schwelgen wir gemeinsam mit Euch in Vorfreude auf den 23. August, wenn Death Stranding im PC Game Pass erscheint und viele neue Spieler*innen in der Rolle als lebensrettender Kurier die Menschen miteinander verbinden.