PM: Sommerangebote 2022: PlayStation-Blockbuster, die ihr spielen müsst (Sony Playstation Blog)

In den Sommerangeboten 2022 vom 20. Juli bis zum 17. August habt ihr nicht nur die Auswahl aus Hunderten reduzierten Spielen im PlayStation Store, sondern bekommt im Handel auch Boxversionen der größten PlayStation-Blockbuster zu echten Schnäppchenpreisen. Zum Beispiel diese sieben Game-Highlights für PlayStation 4 und PlayStation 5, die ihr unbedingt spielen müsst.

Als PlayStation Plus Premium-Abonnent habt ihr unter anderem Zugriff auf zeitbegrenzte Testversionen und probiert Top-Titel wie Uncharted: Legacy of Thieves Collection oder Horizon Forbidden West vorabunverbindlich aus.

Mit der UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection erhaltet ihr gleich zwei bombastische Action-Adventure-Erlebnisse aus der erfolgreichen Uncharted-Reihe von Naughty Dog. Reist in UNCHARTED 4: A Thief‘s End mit dem charismatischen Schatzjäger Nathan Drake rund um den Erdball, um seinem tot geglaubten Bruder Sam aus der Patsche zu helfen und begebt euch in UNCHARTED: The Lost Legacy mit Chloe Frazer und Nadine Rosse auf der Suche nach dem goldenen Stoßzahn Ganeshas auf ein gefährliches Abenteuer, das den beiden starken Heldinnen alles abverlangen wird.

Beide Spiele sind für die Grafikpower und einzigartigen Features der PlayStation 5 optimiert und ihr kommt in den Genuss von 3D-Audio, dem haptischem Feedback des DualSense-Controllers sowie einer atemberaubenden Optik. Zu der UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection findet ihr eine Testversion im PlayStation Store und könnt als PS Plus Premium-Abonnent zwei Stunden ohne Einschränkungen spielen.

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection

49,99 Euro 29,99 Euro UVP

Begleitet Aloy, die Heldin aus Guerrillas bahnbrechendem Sci-Fi-Blockbuster Horizon Zero Dawn, auf ihrem neuen Abenteuer und bereist den Verbotenen Westen einer postapokalyptischen Welt, in der die Maschinen die Herrschaft übernommen haben. In Horizon Forbidden West erkundet ihr die atemberaubenden Landschaften des gefährlichen Grenzlands und kommt einem dunklen Geheimnis aus der fernen Vergangenheit auf die Spur.

Dabei bekommt ihr es mit tödlichen Gegner zu tun, wie dem riesigen Bebenzahn, den agilen Kletterkiefern oder dem amphibischen Panzerschnapper, der in Gewässern auf euch lauert. Ebenso machen euch Banditen und Krieger feindlich gesinnter Stämme das Leben nicht leichter, aber die neuen Fähigkeiten der gereiften Aloy und die große Anzahl an unterschiedlichen Waffen, werden euch einen Vorteil verschaffen. Achtet aber darauf, dass ihr eure Ausrüstung an den neuen Werkbänken mit gesammelten Materialien verbessert und ihr in den Kämpfen die richtige Strategie und Munition gegen einen Gegner wählt. Horizon Forbidden West können PlayStation Plus Premium-Abonnenten in einer kostenlosen Testversion fünf Stunden lang spielen, um sich einen Eindruck von Aloys epischen Abenteuern zu verschaffen.

Horizon Forbidden West PS4

69,99 Euro 49,99 EuroUVP

Horizon Forbidden West PS5

79,99 Euro 59,99 EuroUVP

Mehr als 420 authentische Fahrzeuge, 90 Strecken mit dynamischen Wetterbedingungen und vielfältige Spielmodi, die jeden Autofan begeistern werden: Gran Turismo 7 für PS4 und PS5 von Polyphony Digital bietet das Beste von Gran Turismo und beweist erneut eindrucksvoll, warum die Serie den Beinamen The Real Driving Simulator trägt. Ihr könnt in der anspruchsvollen Solokampagne gegen KI-Konkurrenten antreten, im GT-Sportmodus eure Fahrkünste in Rennen gegen menschliche Fahrer und Fahrerinnen aus aller Welt zeigen oder als Sammler eure Traumgarage mit den edelsten Boliden bestücken. Im Tuning-Shop verbessert ihr euren stetig wachsenden Fuhrpark, lasst mit individuellen Lackierungen eurer Kreativität freien Lauf oder erstellt atemberaubende Fotos eurer Sammlerstücke vor den eindrucksvollsten Kulissen der Welt.

Gran Turismo 7 PS4

69,99 Euro 49,99 EuroUVP

Gran Turismo 7 PS5

79,99 Euro 59,99 Euro UVP

Das erste Solo-Abenteuer des niedlichen LittleBigPlanet-Protagonisten Sackboy in Sackboy: A Big Adventure ist ein echtes visuelles Schmuckstück mit liebevoll gestalteten Level im Dioramen-Stil, in denen es wirklich überall witzige Details zu entdecken gibt. In vielen unterschiedlichen Themenwelten, wie ein Dschungel, Unterwasserbereiche oder futuristische Kulissen und Mega-Citys, überwindet ihr mit präzisen Sprung- und Hüpfeinlagen Hindernisse und boxt eure mindestens ebenso niedlichen Gegner einfach zur Seite. Begleitet wird das extrem spaßige Spring- und Knobelvergnügen von einem genialen Gute Laune-Soundtrack, bei dem selbst der größte Tanzmuffel die Füße nicht still halten kann.

Für Abwechslung sorgen immer wieder frische Spielmechaniken, bei denen ihr euch zum Beispiel mit einem Greifhaken über Abgründe schwingt, mit einem Bumerang Feinde erlegt oder einen Honigtopf ausschüttet und dann mit klebrigen Füßen Wände hochlauft. Das umfangreiche Sackboy-Abenteuer lässt sich hervorragend alleine spielen, aber so richtig Laune macht es, wenn ihr mit bis zu vier Freunden oder Freundinnen zusammen zockt und um die höchste Punktzahl in einem Level spielt.

Sackboy: A Big Adventure

69,99 Euro 39,99 Euro UVP

Seid ihr bereit für das ultimative Samurai-Epos? In Ghost of Tsushima übernehmt ihr die Rolle des traditionsbewussten Kriegers Jin Sakai und seht ihr euch einer Invasion der Mongolen gegenüber. Eure Aufgabe ist es nun, die japanische Insel Tsushima und ihre Einwohner gegen die Armee des skrupellosen Generals Khotun Khan zu verteidigen. Dabei müsst ihr euch entscheiden, ob ihr die direkte Konfrontation im Kampf sucht oder den ehrenwerten Pfad der Samurai verlasst und euch als Geist an die Feinde heranschleicht und hinterrücks meuchelt oder Alchemie nutzt, um Unheil in den Lagern der Mongolen zu stiften. In Sucker Punchs Open-World-Abenteuer bereist ihr eine wunderschöne Welt und erlebt eine tiefgründige Geschichte, eingebettet in einem authentischen Samurai-Szenario.

Ghost of Tsushima Directors Cut PS4

69,99 Euro 49,99 EuroUVP

Ghost of Tsushima Directors Cut PS5

79,99 Euro 59,99 EuroUVP

Actionspiel, Open-World-Erkundung, Aufbaustrategie, Survival: Death Stranding von Metal Gear Solid-Mastermind Hideo Kojima ist ein moderner Klassiker, der sich nicht in eine Genre-Schublade stecken lässt, sondern ein völlig neuartiges Spielerlebnis bietet. Worum geht es? Nach einem Death Stranding genannten schrecklichen Ereignis, bei dem ein Großteil der Menschheit ausgelöscht wurde, hat sich die Welt dramatisch verändert. Ein mysteriöser Zeitregen, in dem die gestrandeten Seelen aus dem Totenreich auftauchen und weitere übersinnliche Phänomene bedrohen seitdem die kläglichen Reste der Zivilisation. In der Rolle von Sam Porter, dargestellt von The Walking Dead-Star Norman Reedus, sorgt ihr als eine Art postapokalyptischer Paketbote dafür, dass die über die Welt verteilten Lager der Überlebenden mit Waren versorgt werden und untereinander wieder Kontakt bekommen. Mehr soll jetzt nicht verraten werden, die fantastische Story von Death Stranding müsst ihr unbedingt selber erfahren.

Death Stranding Directors Cut

49,99 Euro 39,99 Euro UVP

Der Zorn des ehemaligen Spartaner-Heerführers Kratos kennt keine Grenzen und macht auch nicht vor Zeus halt, der mitsamt sämtlichen Göttern des Olymps seinem blutigen Rachefeldzug zum Opfer fällt. Jahre später hat sich Kratos mit seiner Frau Faye und seinem Sohn Atreus in die Welt Midgard zurückgezogen und versucht, Frieden in sein Leben zu bringen. Aber dunkle Mächte werden auf seine Anwesenheit aufmerksam und zwingen ihn gemeinsam mit Atreus in die Schlacht gegen die nordischen Götter zu ziehen.

Das Ausnahme-Action-RPG God of War ist erneut ein fantastisches Hack & Slash, bei dem ihr mit brachialen Angriffen eure Gegner zur Strecke bringt. Hinzugekommen sind komplexe Rollenspielelemente, beispielsweise Talentbäume für Fertigkeiten von Kratos und Atreus, mit denen neue Angriffe für Streitaxt oder Pfeil und Bogen freigeschaltet werden oder die Option, Rüstungen mit gesammelten Materialien zu verbessern. Eines können wir euch versprechen: So emotional habt ihr Kratos noch nie erlebt, wenn er auf der gefährlichen Reise gezwungen wird, seinen Zorn zu kontrollieren und Vertrauen in die Fähigkeiten seines Sohnes aufzubauen.

God of War

19,99 Euro 9,99 Euro UVP