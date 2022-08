Diablo 4: Quartalsupdate mit Infos zum Live-Service und Ingame-Shop

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Wann auch immer Diablo 4 nun wirklich erscheinen wird, die Fans sind heiß auf Blizzards Action-Rollenspiel. Aber natürlich auch skeptisch, denn in der Vergangenheit hat der Konzern sich nicht nur Freunde durch seine Finanzierungsmodelle gemacht. In einem neuen Quartals-Update haben die Entwickler nun etwas durchblicken lassen, was euch nach dem Release erwarten wird.

Laut Associate Game Director for Live Service, Joseph Piepiora, und dem Director of Product, Kegan Clark, seien die Pläne "sehr ehrgeizig". Da könnte dem Auktionshaus-geschädigten Veteranen schon Übles schwanen. Allerdings ist den beiden Teammitgliedern extrem wichtig zu betonen, dass Diablo 4 nicht auf ein Pay-to-Win-System setzen wird, alles soll rein kosmetisch und optional sein.

Saisons & Saison-Pass

Wie schon bei Diablo 3 will man bei Blizzard auf Saisons setzen, damit die Spieler am Ball bleiben. Vierteljährlich sollt ihr euch über neue Inhalte freuen dürfen, euer Fortschritt wird mit jeder neuen Season zurückgesetzt, so dass ihr jedes Mal mit einer frischen Klassen, neuer Ausrüstung und hoffentlich auch wieder entflammter Motivation starten könnt. An Inhalten verspricht Piepiora neue Questlines und Gameplay-Features, die euch mit frischen Rätseln und Herausforderungen versorgen sollen.

Auch die kostenlosen Saisonreisen werden ein Comeback feiern. Euch erwarten diverse Etappen, die euch bei Abschluss mit zeitlich begrenzten Belohnungen versorgen. Durch euren Fortschritt steigt ihr außerdem im Saisonpass auf, der in Diablo 4 sein Debüt feiert. Letztlich handelt es sich dabei um einen Battle Pass, der kostenfreie und Premium-Inhalte bietet. Auch hier betonen die Entwickler noch einmal, dass sämtliche freigeschalteten Inhalte sich in keiner Weise auf eure Stärke im Spiel auswirken sollen. Das gilt auch für den Accessoires-Shop. Wobei, so ganz stimmt das nicht, denn im Saisonpass gibt es Boosts, die den Fortschritt in der laufenden Saison durch beispielsweise mehr Erfahrungspunkte erhöhen. Um die Fairness zu wahren, sind diese aber nur kostenfrei erhältlich, so dass jeder Spieler Zugriff auf sie hat. Kaufen könnt ihr sie nicht.

Shop

Auch wenn Diablo 4 ein Vollpreis-Spiel wird, kommt es natürlich nicht ohne einen Ingame-Shop aus. In diesem könnt ihr diverse Accessoires gegen Echtgeld erwerben. Laut Blizzard ist alles hier optional, Spieler sollen den Geldbeutel öffnen "weil sie den Artikel haben möchten, und nicht weil sie das Gefühl haben, ihn zu brauchen". Die Designs der kosmetischen Objekte sollen dabei zu Waffen- und Rüstungstransmogrifikationen passen, die ihr im Spiel sehen werdet. Damit sollen alle kaufbaren Gegenstände eine Geschichte erzählen, die zur Story passt. Wie üblich werdet ihr nicht direkt mit Geld bezahlen, sondern mit einer Premiumwährung.

Durch einen Kauf verschafft ihr euch laut den Entwicklern keinen Vorteil im Spiel oder den Saisons, außerdem könnt ihr vor dem eigentlichen Erwerb jedes Ausrüstungsteil genau inspizieren, so dass ihr direkt wisst, wie das Kleidungsstück an eurem Helden aussehen wird. Typischerweise sind die Gegenstände für bestimmte Klassen gemacht, habt ihr sie einmal erworben, dürft ihr sie für jeden Charakter dieser Klasse in eurem Account nutzen. Außerdem sollt ihr "hunderte" Transmogrifikationen auch so im Spiel finden können, was die Optionalität des Shops weiter betont. Im Teaserbild dieser News seht ihr links eine im Spiel verdiente Rüstung, rechts ein Design aus dem Shop.