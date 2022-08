PM: Microsoft Flight Simulator: Erlebe die neue Local Legend Beechcraft Bonanza V35 (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Simmer*innen aufgepasst! Bald erobert Ihr die Lüfte des Microsoft Flight Simulator an Bord einer Beechcraft Bonanza V35 – einem der stilvollsten Flugzeuge in der Geschichte der Luftfahrt. Dieser sportliche Klassiker ist mit seinem einzigartigen Design und seiner herausragenden Leistung ein echter Liebling bei Flugzeug-Fans.

Die Bonanza V35 ist ein einmotoriger, viersitziger Eindecker mit V-Leitwerk, der von der amerikanischen Flugzeugfirma Beechcraft hergestellt wird. Die V35 ist Teil der ehrwürdigen Bonanza-Familie, die den Titel der am längsten ununterbrochen produzierten Flugzeuglinie der Geschichte trägt – es gibt sie schon seit 1947. Die Bonanza V35 im Speziellen wurde von 1966 bis 1967 produziert. Sie unterscheidet sich von anderen Bonanza-Modellen mit V-Leitwerk durch eine Reihe von Merkmalen, wie beispielsweise einer einteiligen Windschutzscheibe und trapezförmigen Heckscheiben.

Die Bonanza V35 misst von Nase zu Heck 26 Fuß und 5 Zoll, hat niedrige Haupttragflächen mit einer Spannweite von 33 Fuß und 6 Zoll und ein einziehbares Dreiradfahrwerk. Ihr markantestes Merkmal ist das Leitwerk: Zwei flache Stabilisatoren, die in V-Form hinten auf dem Rumpf angebracht sind. Die Steuerflächen am hinteren Ende der V-Konstruktion werden als Rudervatoren bezeichnet und fungieren – im Tandem – als eine Mischung aus Seiten- und Höhenruder.

Die V35 wird von einem Kolbenmotor Continental IO-520B mit 6-Zylinder angetrieben, der mit bis zu 285 PS einen McCauley-Dreiblattpropeller auf Touren bringt. So erreicht die Maschine eine Reisegeschwindigkeit von 203 Meilen pro Stunde bei einer maximalen Flugstrecke von 900 Meilen und einer maximalen Flughöhe von 17.500 Fuß.

Die Bonanza V35 wird mit zehn verschiedenen Lackierungen geliefert – darunter exklusiv eine Xbox- und eine Aviator’s Club-Lackierung. Welche Lackierung gefällt Dir am besten? Finde es heraus und hol Dir die neue Bonanza V35 im Microsoft Flight Simulator Ingame-Marktplatz. Weitere Local Legends-Flugzeuge werden schon bald folgen. Der Himmel ruft nach Dir – worauf wartest Du noch?

