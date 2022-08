PM: The Eternal Cylinder überrollt 13. Oktober Steam, PlayStation®5 & Xbox Series X|S – Kostenfreies Next-Gen-Upgrade für Konsolen (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Eternal Cylinder überrollt am 13. Oktober Steam, PlayStation®5 & Xbox Series X|S – Kostenfreies Next-Gen-Upgrade für Konsolen

– Das Anniversary Update des surrealen Open-World-Survival-Adventures bringt neue Inhalte, 4K-Unterstützung, Ray Tracing und mehr –

AMSTERDAM, Niderlande & SANTIAGO, Chile – 18. August 2022 – ACE Team und Good Shepherd Entertainment haben bekannt gegeben, dass ihr preisgekrönter und viel gelobter Titel The Eternal Cylinder offiziell am 13. Oktober 2022 auf Steam , PlayStation®5 und Xbox Series X|S erscheint. Die Versionen für PlayStation®4 und Xbox One können kostenfrei auf die Next-Gen-Version upgegraded werden, sodass die originelle Welt des Spiels noch schöner erkundet werden kann.

Am 13. Oktober erscheint auch das Anniversary Update für The Eternal Cylinder. Dieses enthält neue Inhalte für alle Plattformen, darunter zwei neue Kreaturen vor denen man schnellstens davonrollen sollte und eine neue Trebhum-Fähigkeit. Zudem bringt das Update einige technische Verbesserungen auf ausgewählten Systemen. Die PC-Version auf Steam und im Epic Games Store erhält 4K-Unterstützung und Ray Tracing – auf der PlayStation®5 und Xbox Series X kann man sich zwischen 4K und Ray Tracing entscheiden (Ray Tracing ist nicht auf der Xbox Series S verfügbar). Die PlayStation®5-Version unterstützt zudem das haptische Feedback und die drucksensitiven Trigger des DualSense-Controllers.

Im Rahmen des Steam Next Fests wird es ab dem 3. Oktober eine Demo des Spiels auf Steam geben.

The Eternal Cylinder spielt auf einer fremdartigen Welt, voller surrealer Umgebungen, eigenartiger Wesen und wundersamer Gebäude. Alles wird vom Zylinder überschattet, ein gewaltiges, uraltes Gebilde, das alles auf seinem Weg zerstört. In dieser Welt übernehmt ihr die Kontrolle über einen kleinen Trebhum – ein knuffiges Wesen mit Rüssel: Weder besonders schnell, noch besonders stark, aber unendlich anpassungsfähig. Nur wer sich an jede Situation perfekt anpasst, wird überleben. Mutationen und Entwicklungen verleihen der Trebhum Herde vollkommen neue Attribute und Fähigkeiten, um Hindernisse zu überwinden und Fressfeinden zu entkommen.

*NEUE INHALTE DES ANNIVERSARY-UPDATES – AB DEM 13. OKTOBER*

– Der Buddugh Gropp ist ein höchstgradig aggressiver Pflanzenfresser, der im Thundra-Biom gefunden werden kann.

– Der Gharukuk ist ein großer, dreibeiniger Allesfresser, der in der Wüste lebt.

– PC: Genießt das Spiel auf Steam und im Epic Games Store in 4K und mit Ray Tracing.

– PlayStation®5: Wählt zwischen dem 4K- oder Ray Tracing-Modus und taucht dank der Unterstützung des haptischen Feedbacks und der drucksensitiven Trigger des DualSense-Controllers noch tiefer in die Spielwelt ein.

– Xbox Series X: Wählt zwischen dem 4K- oder Ray Tracing-Modus (Ray Tracing ist nicht auf der Xbox Series S verfügbar).

Für weitere Infos zu The Eternal Cylinder, kann man auf www.EternalCylinder.com vorbeirollen und dem Team auf Twitter @EternalCylinder und Facebook www.facebook.com/EternalCylinder folgen.

Über Ace Team

ACE Team ist ein Spieleentwickler, der von den Brüdern Andres, Carlos und Edmundo Bordeu gegründet wurde. Das Studio mit Sitz in Santiago, Chile, verfügt über mehr als ein Jahrzehnt an Erfahrung in der Spieleindustrie und ist einer der führenden Spieleentwickler Lateinamerikas. Das unabhängige Studio ist international bekannt für seine einzigartigen Titel, die weltweit mehrere namhafte Branchenauszeichnungen erhalten haben.

Über Good Shepherd Entertainment

Good Shepherd Entertainment ist ein vielfach ausgezeichneter Publisher, mit Sitz in Den Haag (Niederlande). Good Shepherd hat eine starke globale Präsenz aufgebaut und begleitet talentierte und innovative Entwicklungsteams dabei Spiele zu schaffen, die Freude bereiten, überraschen, herausfordern und – am wichtigsten von allem – unterhalten. Wir tun dies, in dem wir Kreative mit Autor*innen, Musiker*innen und IP-Inhaber*innen zusammenbringen und durch strategische Zusammenarbeit mit einigen der bekanntesten Namen der Industrie, darunter Devolver Digital, Croteam und Perfect World. Zusätzlich zum von der Kritik gelobten John Wick: Hex, beinhaltet GSEs Titelauswahl eine weite Reihe an Titeln, darunter Monster Train, Phantom Doctrine, die Transport Fever Reihe, Hard West, und das kommende Hard West II. www.goodshepherd.games