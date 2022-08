PM: Vengeful Guardian: Moonrider – Action Platformer mit Retro-Charme kommt im Herbst auf PC, Switch, PlayStation und Amazon Luna (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Als Cyborg Ninja gegen einen brutalen, totalitären Staat kämpfen – der Action Platformer Vengeful Guardian: Moonrider macht es noch diesen Herbst auf PC, Switch, PlayStation und Amazon Luna möglich

– Eine modernisierter Liebeserklärung an klassische Action-Spiele von den Schöpfern des viel gelobten Run-and-Gun-Shooters, Blazing Chrome –

PARIS, 18. August 2022 – Publisher The Arcade Crew ( Infernax, Young Souls, Blazing Chrome ) und das Entwicklungsstudio JoyMasher ( Blazing Chrome ) haben heute Vengeful Guardian: Moonrider enthüllt, ein Side-Scrolling-Action-Platformer der die Hoch-Zeiten von 16-Bit-Action in einer mitreisenden Rachegeschichte zelebriert. Das Retro-Experten-Duo veröffentlicht Vengeful Guardian: Moonrider diesen Herbst auf Steam, Nintendo Switch, PlayStation, und Amazon Luna.

Schaut euch den Ankündigungstrailer für Vengeful Guardian: Moonrider an um die ganze Kraft des Retro zu spüren:

Das Design von Vengeful Guardian: Moonrider verkörpert die besten Elemente klassischer Action-Games und erschafft ein schnelles und herausforderndes Ninja-Gameplay. Auf eurer Reise findet ihr starke Modifikations-Chips, mit denen ihr den Kampfstil eures Cyborg-Supersoldaten anpassen könnt um euch todbringende Vorteile im Kampf zu verschaffen. Die wunderschön desolate Welt des Spiels lässt die 16-Bit-Era in den acht tödlichen Stages durch detailverliebte Pixel-Art und aufregend knisterndes Audio kunstvoll wieder auferstehen. Vengeful Guardian: Moonrider vereint perfektes Platforming mit einer fokussierten Kampferfahrung zu einem einschneidenden Gesamterlebnis.

Die Menschheit erhält in der Welt von Vengeful Guardian: Moonrider HIlfe aus einer Richtung, aus der es niemand erwartet hätte. Das autoritäre Regime hat die Supersoldaten zur Wahrung der Macht erschaffen. Die Mächtigen besiegelten jedoch ihr Schicksal, als sie Moonrider aktivierten. Erschaffen als Werkzeug der Unterdrückung hat Moonrider seine vorgesehene Funktion abgelegt und sich für den Kampf gegen seine Schöpfer und die anderen Supersoldaten entschlossen.

Ladet euch auf www.joymasher.com mehr Informationen direkt in euer Gehirn, folgt @TheArcadeCrew und @JoyMasher auf Twitter und werdet Teil des Supersoldaten-jagenden Widerstands auf Discord .

Über The Arcade Crew

The Arcade Crew hat ihren Sitz in Paris als eigenständige Abteilung von Dotemu. Der Boutique-Publisher widmet sich der Produktion und Veröffentlichung von fantastischen Originalspielen mit Retro-Feeling – erschaffen von kleinen Kreativteams. Die Crew ist begeistert, neue Talente zu entdecken und zu unterstützen um eine Community rund um klassisch inspirierte Titel zu schaffen. Über https://www.thearcadecrew.com/ kann man Kontakt zur Crew aufnehmen – außerdem kann man ihr unter @thearcadecrew auf Twitter folgen.

Über JoyMasher

JoyMasher ist ein unabhängiges brasilianisches Studio, das seit seiner Gründung im Jahr 2012 retro-inspirierte Spiele entwickelt. Joymasher besteht aus den Entwicklern Danilo Dias und Thais Weiller und hat zuvor das vielgelobte Blazing Chrome, sowie Odallus und Oniken veröffentlicht. Joy Masher erschafft modernisierte Versionen klassischer Side-Scrolling Shooter und Action-Adventure-Titel, die sich auf den Konsolen der Vergangenheit Pudelwohl fühlen würden und arbeitet gerade an seinem vierten Titel: Vengeful Guardian: Moonrider für PC und Konsolen.