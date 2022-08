Dead Island 2 soll im Februar 2023 erscheinen

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Sehr lange war es ruhig um Dead Island 2, das geradezu eine Odyssee in der Entwicklung durchmachte. Doch quasi aus den Nichts tauchte das Spiel auf Amazon mit einem Cover einer Day 1 Edition, Produktbeschreibung, neuen Screenshots und sogar mit einem Releasetermin auf. Demnach soll Dead Island 2 am 3.2.2023 für PC, PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Kurzzeitig war auch eine Vorbestellung für 69,99 US-Dollar möglich.

Laut der Produktbeschreibung findet ihr euch in Dead Island 2 nicht auf einer Insel wieder, sondern in Los Angeles, wo sich ein unkannter Virus ausgebreitet hat, der die Menschen zu Zombies werden lässt. Diese wurden sich selbst überlassen, da das Militär abgerückt ist und die Metropole unter Quarantäne steht. Ihr selbst als Protagonist seid bereits gebissen, infiziert und dennoch irgendwie mehr als nur immun. Es liegt an euch herauszufinden, wie das alles zustande kam und den Zombie in euch zu nutzen.

Des Weiteren wird eine einzigartige Mischung aus Horror, schwarzem Humor, übertriebenem Zombie-Slaying versprochen, die euch ein episches Pulp-Abenteuer bieten sollen. Ihr könnt euch euren Protagonisten aus sechs Charakteren mit eigenen Persönlichkeiten und Dialogen aussuchen und deren Fähigkeiten mit einem Skill-System entsprechend eurem Spielstil anpassen.

Eine offizielle Bestätigung seitens dem Entwickler/Publisher steht noch aus, könnte allerdings auf der gamescom 2022 geschehen. Wir sind jedenfalls gespannt, ob sich dieser Leak auch bestätigen wird.