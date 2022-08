Embracer Group übernimmt Middle Earth Enterprises mit allen Lizenzen

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Da rappelt es in Mittelerde, die Embracer Group (THQ Nordic, PLAION) hat einen weiteren Verkaufsdeal angeleiert. Dieses Mal geht es um nichts geringeres als Middle Earth Enterprises. Ja genau, die Gruppe, die die Rechte an sämtlichen Marken von J. R. R. Tolkien innehat. Also konkret gesagt Der Herr der Ringe und Der Hobbit. Seit 1976 gehörte das Unternehmen zu der Saul Zaentz Company, mit der Übernahme gehen sämtliche Rechte an Filmen, Videospielen, Brettspielen, Vergnügungsparks und Theaterstücken an die Embracer Group, wie auch die an allen literarischen Werken, die in Mittelerde angesiedelt sind.

Ich freue mich riesig darüber, mit Der Herr der Ringe und Der Hobbit eines der epischsten Fantasy-Franchises der Welt in die Embracer-Familie aufzunehmen. Damit werden unserer Gruppe noch mehr multimediale Möglichkeiten ermöglicht. Ich bin gespannt auf die Zukunft der Marke, deren Start mit Freemode und Asmodee erfolgt.

So Lars Wingefors, Gründer und CEO von Embracer. Auch Marty Glick, COO der Saul Zaentz Company, findet warme Worte für die Übernahme:

Wir bei der Zaentz Company hatten die Ehre, das letzte Jahrhundert hinweg die Marschrichtung der Tolkien-Rechte zu bestimmten und konnten so Fans von Der Herr der Ringe und der Hobbit prämierte epische Filme, herausfordernde Videospiele, erstklassige Theaterstücke und abwechslungsreiches Merchandise anbieten. Wir könnten nicht begeisterter sein, dass sich Embracer nun der Verantwortung annimmt und sind uns sicher, dass die Gruppe die Marke zu neuen Höhen und Dimensionen führt und dabei den Geist der großartigen literarischen Vorlagen bewahrt.

Bei solchen Übernahmen ist natürlich immer ein Haufen Geld im Spiel, allerdings können wir euch nicht genau sagen, wie viel genaue geflossen ist. Denn beide Firmen haben sich darauf geeinigt, die Kaufsumme für sich zu behalten. Aus kommerziellen Gründen, wie es heißt.

Aktuell befindet sich die Amazon-Serie Der Herr der Ringe - Die Ringe der Macht kurz vor dem Release, sie soll ab dem 2. September 2022 starten. Daedalic werkelt hingegen an Der Herr der Ringe - Gollum (in der Preview), das erst kürzlich verschoben wurde. Wir dürfen uns wohl auf noch viele weitere Spiele und anderweitige Adapationen freuen. Was wäre euer Favorit? Der Herr der Ringe - Die Schlacht um Mittelerde 3? Ein Nachfolger zu Mittelerde - Schatten des Krieges? Etwas ganz anderes?