PM: SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake angekündigt (Sony Playstation Blog)

Kinder? SpongeBob kehrt in einem neuen fantastischen Abenteuer auf den Bildschirm zurück! SpongeBob und Patrick reisen zu einer Vielzahl verschiedener Wunschwelten, jede mit ihren ganz eigenen Eigenschaften und Regeln, wie den Quallenfeldern des Wilden Westens oder Halloween Rock Bottom. Beim Showcase von THQ Nordic haben wir zum ersten Mal Szenen aus dem Spiel enthüllt.

Lasst uns eine brandneue Fortsetzung des beliebten Remakes Battle For Bikini Bottom: Rehydrated machen. Es entstand ein 3D-Plattformer, der sich auf Themenwelten, abgefahrene Kostüme und den kumpelhaften Austausch zwischen SpongeBob und Patrick konzentriert. Im Mittelpunkt der Spielvision stand immer SpongeBob, der den Wilden Westen, mittelalterliche oder prähistorische Zeiten und mehr bereist. Auch die Idee, Patrick als ständigen Begleiter in Form eines niedlichen Ballons dabei zu haben, war von Anfang an da.

Wenn wir ein neues Projekt in der Welt von SpongeBob umsetzen wollen, arbeiten wir immer mit unseren hilfsbereiten Freunden von Nickelodeon zusammen, die das Franchise in- und auswendig kennen und das finale OK geben. Letztendlich ist es dem Erfolg von Battle for Bikini Bottom: Rehydrated und der leidenschaftlichen Unterstützung seiner Fans zu verdanken, dass wir SpongeBob und Patrick auf ein weiteres großartiges Abenteuer schicken dürfen!

In Battle For Bikini Bottom gab es drei spielbare Charaktere: SpongeBob, Patrick und Sandy. Jeder Charakter hatte eine oder mehrere besondere Fähigkeiten. Bei The Cosmic Shake entschieden wir uns, uns auf SpongeBob zu konzentrieren und ihm eine Menge neuer Fähigkeiten zu geben, wie einen fliegenden Karate-Kick oder die Möglichkeit, auf großen Felsen herumzurollen. Zum ersten Mal geht es zudem in einem SpongeBob-Spiel darum, Dutzende von klassischen Kostümen für SpongeBob freizuschalten. Ob ihr als Ritter in glänzender Rüstung oder einfach nur in der Unterhose herumlaufen wollt: Die Wahl liegt ganz bei euch!

Und nicht zuletzt haben wir es dieses Mal mit Themenwelten zu tun. SpongeBob bringt versehentlich das Gefüge des Universums selbst durcheinander, als er mit einem Fläschchen von wunscherfüllenden Meerjungfrauentränen herumspielt. Infolgedessen wird Patrick in einen Ballon verwandelt und unsere Helden müssen in seltsame Wunschwelten reisen, um ihre Freunde zurückzubringen und Bikini Bottom wiederherzustellen. Ob ihr Sandy aus der Innenstadt von Bikini Bottom im Karate-Film-Stil zurückbringt oder Perla aus den mittelalterlichen Schwefelfeldern rettet, jede Welt ist einzigartig und hat ihre eigene Geschichte.

zu denen SpongeBob und Patrick im Spiel reisen. Es beginnt mit dem Bosskampf gegen einen riesigen Gary in Halloween Rock Bottom. Dann begleiten wir unsere Helden auf der Suche nach Thaddäus in den prähistorischen Seetangwald. Das führt uns direkt zu abgefahrener Karate-Action in der Innenstadt von Bikini Bottom. Und schließlich erhascht ihr einen ersten Blick auf die Quallenfelder des Wilden Westens.

Wir hoffen, dass ihr euch auf diesen brandneuen 3D-Plattformer für PlayStation 4 und PlayStation 5 freut.