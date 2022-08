Ghost of Tsushima-Film mit japanischem Cast in japanischer Sprache?

PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ghost of Tsushima ab 46,99 € bei Amazon.de kaufen.

Im März letzten Jahres berichteten wir über Sonys Vorhaben, den auf der PS4/PS5 sehr erfolgreichen Open-World-Action-Titel Ghost of Tsushima von Sucker Punch, als große Hollywood-Filmproduktion in die Kinos bringen zu wollen. Nun wurden in einem Interview mit Regisseur und Produzent Chad Stahelski auf der Entertainment-Website Collider einige ungewöhnliche Pläne für die Umsetzung des Films bekannt.

Stahelski, der seine Karriere als Judoka und Kickboxer begann, konnte in den 90er Jahren als Stuntman und Action-Double in Hollywood Fuß fassen. Später konnte er sein Talent als Stunt-Choreograph und Second-Unit-Director beispielsweise in Bloodsport 2 und Matrix zeigen. Richtig bekannt wurde Stahelski durch seine Regiearbeit in den John Wick-Filmen mit Keanu Reeves, wo er eine genauso moderne wie intensive Action-Choreographie filmisch umsetzen konnte. Zudem gilt der Amerikaner als "Samurai-Fetischist" und großer Manga- und Anime-Fan.

Im Interview mit Steve Weintraub von Collider verriet er was ihn an Ghost of Tsushima so fasziniert und welche unorthodoxen Pläne er für die filmische Umsetzung hat. Er war begeistert von dem fernöstlichen historischen Stoff, der leichte Fantasy-Elemente beinhaltet und mit dem Protagonisten Jin Sakai sich sehr Story-getrieben auf den abenteuerlichen Weg des Charakters mit all den Wendungen und Veränderungen begibt.

Um diese Essenz der Vorlage adäquat umzusetzen, plant Stahelski einen komplett japanischen respektive mongolischen Cast in entsprechend japanischer und mongolischer Sprache. Das sei für eine Blockbuster-Produktion in Hollywood sehr ungewöhnlich, so der Regisseur, und immer noch riskant, aber er sei zuversichtlich, dass das US-Publikum nach sehr erfolgreichen asiatischen Produktionen wie beispielsweise Parasite oder Squid Game, Filme mit ausländischer Tonspur und englischen Untertiteln immer mehr akzeptiere. Sony hätte ihm bereits Rückendeckung für sein Vorhaben signalisiert.

Um die Atmosphäre, den authentischen historischen Hintergrund und die von Akira Kurosawa, seinem großen Vorbild, inspirierte Dramaturgie und Bildgewalt von Ghost of Tsushima unverfälscht rüberzubringen, sei diese ungewöhnliche Herangehensweise unumgänglich, so Stahelski, auch wenn es schwierig wird, ein 100 bis 200 Millionen-Dollar-Budget dafür bewilligt zu bekommen.

Auf die filmische Umsetzung, in welcher Form auch immer, werden wir aber noch eine Weile warten müssen, da es aktuell noch keine Termine für das Casting noch für einen Drehbeginn, geschweige denn für einen Kinostart gibt. Stahelski ist außerdem zur Zeit in die Produktion von John Wick 4 eingebunden. Des Weiteren wurde John Wick 5 offiziell angekündigt und eine Neuauflage von Highlander soll von ihm ebenfalls umgesetzt werden.