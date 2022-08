Rollerdrome: Shooter-Skater erschienen

PC PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Private Division und Roll7 haben heute den Shooter-Skater Rollerdrome für Playstation 5, Playstation 4 und PC (Steam) veröffentlicht. Den Launch-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Rollerdrome ist ein Einzelspieler-Shooter, der Arena-Kämpfe, flüssige Bewegungen und

technische Tricks kombiniert, um daraus ein „fließendes Chaos“ zu schaffen. Das Spiel versetzt euch in das Jahr 2030. Eine Welt, in der die Öffentlichkeit durch die Gewalt und den Exzess

eines brutalen neuen Arenasports von einer sich immer weiter verfinsternden politischen Bewegung abgelenkt wird: Rollerdrome. Als Teilnehmer des Spektakels müsst ihr in einer Reihe von Spießrutenläufen gegen tödliche Hausspieler antreten, diese mit Tricks ausschalten und in eurem Überlebenskampf verschiedene Herausforderungen bestehen.

Ihr schlüpft in die Rolle von Kara Hassan, einer Newcomerin im Rollerdrome-Turnier. Während die Machenschaften eines korrupten Tech-Giganten hinter den Kulissen immer offensichtlicher

werden, müsst ihr euch mit Kara auf ihr Ziel konzentrieren – den Aufstieg in den Ranglisten und den Weg zum Rollerdrome-Titel.

Rollerdrome präsentiert diese dystopische Welt in einem eigenen Comic-Stil. Der Soundtrack von Electric Dragon kombiniert legendäre 70er-Jahre-Klänge mit zeitgenössischen Beats.

Paul Rabbitte, Creative Director von Roll7, äußert sich zu Rollerdrome wie folgt:

Rollerdrome ist eine Hommage an extreme Actionsport-Spiele aus der Perspektive eines in den Siebzigerjahren angesiedelten klassischen Third-Person-Shooters. Das Spiel ist unglaublich rasant und wird bei seinen Fans für einen erhöhten Puls sorgen. Ich kann es gar nicht erwarten, dass die Spieler*innen ihre verrücktesten Skate- und Kampf-Kombos präsentieren.

Rollerdrome ist zu einem zweiwöchigen Einführungspreis von 19,79 Euro auf Steam und Playstation für alle Stufen von PS Plus-Abonnenten erhältlich (29,99 Euro nach der Einführungsphase). Für Playstation Plus-Premium-Mitglieder ist außerdem eine kostenlose Testversion des Spiels erhältlich.