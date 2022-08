PM: Neu im Xbox Game Pass: Immortality, TinyKin, Immortals Fenyx Rising und vieles mehr! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Was werde ich als Nächstes spielen? Für Gamer*innen gibt es kaum eine spannendere Frage – und der Xbox Game Pass bietet darauf jede Menge Antworten! Wirf einen Blick auf die kommenden Game Pass-Spiele, Updates, Ultimate Perks und die neuen Games mit Touch Control, um Dein nächstes Lieblingsspiel im August zu entdecken.

Coffee Talk (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Bei einer warmen Tasse Kaffee lauschst Du den Besucher*innen eines Cafés in Seattle. Doch in dieser übernatürlichen Version der Metropole haben auch die Bewohner*innen eher exotische Probleme, die es zu lösen gilt. Führe die dramatische Liebe zwischen einem Elfen und einem Sukkubus zu einem glücklichen Ende, hilf einem Außerirdischen dabei, die Menschen besser zu verstehen und unterstütze viele weitere Gäste des Cafés beim Lösen ihrer Problemen.

23. August – Midnight Fight Express (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Du schlüpfst in die Rolle von Babyface, einem ehemaligen Mitglied der kriminellen Unterwelt. Wieder zum Leben erweckt von einer mysteriösen KI-Drohne begibst Du Dich auf eine schier unmögliche Mission: Bis zum Sonnenaufgang kämpfst Du Dich durch die Straßen der Stadt, um zu verhindern, dass ruchlose Verbrecher*innen die Kontrolle über die Metropole übernehmen.

25. August – Exapunks (PC)

[email protected] – Wir schreiben das Jahr 1997.Einst warst Du ein*e erfolgreiche*r Hacker*in, doch nun wurdest Du selbst von einem Virus infiziert. Das ist jedoch kein Grund, direkt zu verzweifeln. Du hast nämlich einen Deal ausgehandelt: eine lebensrettende Dosis Medikamente für jeden erfolgreichen Hack. Begib Dich in ein retrofuturistisches Abenteuer voller Geheimnisse, die es zu entdecken gilt. Du hast nichts zu verlieren – außer Dein Leben!

25. August – Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition (Konsole und PC)

Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition ist ein atmosphärisches Abenteuer im Stile eines Visual Novels. Du schlüpfst in die Rolle von Eda, einem Mädchen, das geheimnisvolle akustische Wellen wahrnehmen kann, die als Starsongs bekannt sind. Als sie schließlich auf einen jungen Mann trifft, der den Ursprung dieser Wellen erforscht, beginnt eine unglaubliche intergalaktische Reise jenseits von Zeit und Raum.

30. August – Commandos 3 – HD Remaster (Cloud, Konsole und PC)

Im komplett überarbeiteten dritten Teil der gefeierten Echtzeitstrategie führst Du eine Gruppe berüchtigter Spezialeinheiten weit hinter die feindlichen Linien des Zweiten Weltkriegs. Mit geschicktem Vorgehen und einem Gespür für das richtige Timing verhilfst Du den Alliierten so zum Sieg – und das pünktlich zum Release im Xbox Game Pass!

30. August – Immortality (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

[email protected] – Marissa Marcel war ein aufstrebender Filmstar, doch dazu kam es nie. Die junge Schauspielerin drehte insgesamt drei Filme, von denen jedoch keiner veröffentlicht wurde – denn Marissa verschwand spurlos. Wirf einen Blick auf das unveröffentlichte Filmmaterial und erforsche die mysteriösen Zusammenhänge, die zum Verschwinden der jungen Frau führten – pünktlich zum Release im Xbox Game Pass.

30. August – Immortals Fenyx Rising (Cloud, Konsole und PC)

In Immortals Fenyx Rising fliegst Du über eine Welt, die von der griechischen Mythologie zum Leben erweckt wird. Als halbgöttliche Fenyx breitest Du Deine Schwingen aus und begibst Dich auf die wichtigste Mission aller Zeiten: Dein Ziel ist es nämlich, niemand geringeren als die Götter und Göttinnen des Olymps zu befreien. Nur Du kannst das Schicksal der Welt noch zum Guten wenden.

30. August – TinyKin (Konsole und PC)

[email protected] – Als Milo die Erde erreicht, muss er feststellen, dass er viel zu klein ist. Hinzu kommt, dass alle Menschen verschwunden sind und seit 1991 kein einziger Tag vergangen ist. Schließe Dich mit den geheimnisvollen TinyKin zusammen und nutze ihre einzigartigen Kräfte, um Leitern, Brücken, Explosionen und vieles mehr zu bauen – und das pünktlich zum Release im Xbox Game Pass! Finde einen Weg nach Hause durch eine ausgedehnte Metropole in Ameisengröße und lüfte das größte Geheimnis der Erde.

Jetzt verfügbar – Naraka: Bladepoint – Showdown

In Naraka: Bladepoint – Showdown stellst Du Dich einer brandneuen Koop-Kampagne, die für alle Spieler*innen auf Xbox Series X|S und via Xbox Game Pass verfügbar ist. Schließe Dich mit anderen Kämpfer*innen zusammen, stellt Euch gefährlichen neuen Feind*innen und upgrade Deine Held*innen, um für die vielen neuen Herausforderungen gewappnet zu sein.

18. August – Sea of Thieves: A Hunter’s Cry

Rettung ist unterwegs! Sea of Thieves: A Hunter’s Cry ist das mittlerweile sechste, zeitlich begrenzte Abenteuer auf den Meeren. Begib Dich auf eine riskante Rettungsmission in feindliche Gewässer und rette Hunter Merrick! Doch Eile ist geboten, das neue Abenteuer ist nämlich nur zwischen dem 18. August und 1. September verfügbar.

Du möchtest noch mehr Xbox Game Pass Ultimate Perks im August? Dann besuche die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

17. August – Halo Infinite: Pass Tense Commando Rifle Bundle

Setze ein Statement und hebe Dich von der Masse ab mit dem exklusiven “Pass Tense” VK78 Commando Riffle, vier 2XP Boosts und vier Challenge Swaps.

23. August – MultiVersus: MVP Pack

Schnapp Dir aktuelle Boni für MultiVersus und besiege Deine Gegner*innen! Das kostenlose MVP Pack enthält ein Battle Reindog Variant, einen Waterfall Banner, und einen Dark Matter Ringout Effect.

23. August – CrossfireX: Babylon Bundle

Söldner*innen aufgepasst! Zur Feier des neuen Babylon-Updates erhältst Du einen exklusiven Waffenskin und 1.200 CFP, um Deine Ausrüstung zu verbessern. Spiele CrossfireX noch heute kostenlos!

Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate spielst Du bereits über 100 Spiele mit den Xbox Touch Controls – jetzt kommen weitere 16 Spiele hinzu! Hier kannst Du die vollständige Liste von Spielen einsehen, die Xbox Touch Control unterstützen und über die Xbox Xbox-App für Windows, die Xbox Game Pass-App für Android-Geräte, unter xbox.com/play auf Deinem Windows-PC sowie auf Apple-Telefonen und -Tablets spielbar sind – und das ganz ohne Controller!

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du einen Titel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

