PM: Goku startet durch – in Fortnite x Dragon Ball (Sony Playstation Blog)

In Fortnite gibt es jetzt den neuen Tab „Entfesselte Kraft!“ voller neuer Aufträge und Belohnungen. Dieser Tab ist bis zum 30. August 2022 um 10:00 Uhr MESZ verfügbar.

Der Tab „Entfesselte Kraft!“ zeichnet euer Stärkelevel auf, wenn ihr die neuen zeitlich begrenzten Dragon-Ball-Aufträge in Battle Royale und auf der Dragon-Ball-Abenteuerinsel abschließt. Stellt eure Stärke, Geschicklichkeit, Konzentration und mehr auf die Probe in sieben Sets mit speziellen Aufträgen – am Ende jedes Sets werdet ihr mit einem Dragon Ball belohnt.

In dem Maß, in dem euer Stärkelevel steigt, schaltet ihr Belohnungen wie das Rücken-Accessoire „Dragon-Ball-Radar“, Emotes, Spraymotive und Battle Pass-Level frei. Wenn ihr euer Training abgeschlossen und alle sieben Dragon Balls gesammelt habt, erhaltet ihr den Hängegleiter „Shenlong“!

Herausforderungen über die Versus-Tafeln

Die stärksten Krieger stellen sich immer wieder auf die Probe – mit den neuen Versus-Tafeln!

Die Versus-Tafeln lassen euch und einen anderen Spieler gegeneinander antreten, um zu bestimmen, wer der Stärkste auf der Insel ist. Beide Spieler müssen sich auf die Schlacht einlassen, indem sie mit einer Tafel auf der Insel interagieren. Nachdem euer Gegner ausgewählt wurde, werdet ihr einander auf eurer Karte angezeigt. Dann habt ihr nur fünf Minuten Zeit, um euren Gegner zu besiegen und euch den Sieg zu holen!

Versus-Tafeln haben vorübergehend die Stelle von Kopfgeldtafeln eingenommen und ihr findet sie an denselben Orten, an denen sich vorher die Kopfgeldtafeln befanden.

Nutzt die Kräfte von Goku

Fortnite x Dragon Ball bringt die neuen Gegenstände „Kamehame Ha“ und „Jindujun (Kintoun)“ nach Battle Royale!

In jedem Spiel fallen sie als Lieferungen (erfunden von Capsule Corp) vom Himmel – schnappt euch das Kamehame Ha und schießt vernichtende Energiestrahlen auf jeden, der euch im Weg steht, oder ruft die Jindujun (Kintoun), um über die Insel zu fliegen.

Außerdem können Spieler Bulma im kultigen Kame House auf einer kleinen Insel an der Küste vor der Hauptinsel besuchen. Besucht Bulma und gebt ihr ein paar Barren – dadurch könnt ihr diese mächtigen Gegenstände ebenfalls erlangen.

Ab dem 16. August 2022 könnt ihr euch im Entdecken-Bildschirm in der Reihe „Dragon-Ball-Folgenfest“ ausgewählte Episoden von Dragon Ball Super ansehen.

Ihr wollt noch mehr Dragon-Ball-Spaß? Ab dem 19. August 2022 könnt ihr die Dragon-Ball-Abenteuerinsel aufsuchen und dort Bereiche entdecken, die von berühmten Schauplätzen aus Dragon Ball Super inspiriert wurden. Diese beiden Erlebnisse werden bis zum 17. September 2022 verfügbar sein.

Beide Erlebnisse können über den Entdecken-Bildschirm gefunden werden. Wenn ihr eine bestimmte Folge aus dem Dragon-Ball-Folgenfest auswählen möchtet, könnt ihr einfach einen der folgenden Inselcodes eingeben:

Nutzt eure Kraft und entfesselt sie im Turnier der Kraft, das in allen Regionen am 18. August 2022 stattfinden wird! Tretet in diesem Battle-Royale-Duo-Turnier an und gewinnt vielleicht das Emoticon „Wütender Vegeta“, Gokus Kanji-Bannersymbol und das Spraymotiv „Essender Beerus“.

Outfits jetzt verfügbar im Item-Shop:

Son-Goku

Ein Saiyajin, der auf der Erde aufgewachsen ist und sie vor vielen Feinden beschützt hat. Sein Saiyajin-Name lautet Kakarot. Er liebt Kämpfe und je stärker der Gegner ist, desto mehr freut er sich! Nach dem Turnier der Kraft findet er heraus, dass es immer noch viele mächtige Krieger im Universum gibt, die er nicht kennt, und trainiert weiter, um noch stärker zu werden.

(Enthält die alternativen Stile „Super-Saiyajin“, „Super-Saiyajin Blue“ und „Ultra Instinct“ sowie das integrierte Emote „Son-Gokus Energiefreisetzung“. Das universelle Emote „Energiefreisetzung“ ist separat erhältlich.)

Vegeta

Ein stolzer Saiyajin-Prinz, den eine verbissene Rivalität mit Goku verbindet. Er war einst ein grausamer, böser Krieger, doch nach seinem Konflikt mit Goku wurde er gutherziger. Vegeta trainiert, um Goku zu schlagen, fühlt sich aber nach seiner Wiederbelebung nach dem Turnier der Kraft von Freezer bedroht.

(Enthält die alternativen Stile „Super-Saiyajin“, „Super-Saiyajin Blue“ und „Super Saiyan Blue Evolution“ sowie das integrierte Emote „Vegetas Energiefreisetzung“. Das universelle Emote „Energiefreisetzung“ ist separat erhältlich.)

Bulma

Die erste Freundin, der Goku begegnet. Sie sucht zusammen mit Goku und seinen Freunden nach den Dragon Balls und hilft ihnen oft aus der Patsche. Sie ist die wohlerzogene Tochter der Capsule Corporation, Erfinderin des Dragon-Ball-Radars und ein Genie, wenn es um Maschinen geht.

(Enthält den alternativen Stil „Laborkittel“.)

Beerus

Ein Gott der Zerstörung, der das Gleichgewicht im Universum aufrechterhalten soll. Wenn er schlechte Laune hat, zerstört er gerne mal Planeten oder Lebensformen in der Nähe. Er trifft auf Goku auf der Erde, wo er den Super Saiyajin Gott bekämpfen will, doch Gokus Entscheidungen ziehen ihn danach in viele verschiedene Richtungen. Er isst gerne leckeres Essen und liebt Schlaf.

