Spieleveteranen-Podcast #281: Two Point Campus

Zurück an die Uni

Teaser Heute steht alles im Zeichen der Schulbank. Nun gut, viel mehr müssen Jörg und Heinrich im neuen Spiel die Herren über eine Bildungseinrichtung werden – kann das überzeugen?

Bitte Ruhe im Saal, die Vorlesung beginnt! Heute nehmen wir euch mit an die Universität und lehren euch die Fundamente des Fachs "Spielwitz". Denn mit Two Point Campus erschien eine neue Wirtschaftssimulation, bei der ihr eure eigene Bildungseinrichtung aufbaut. Gibt es neben dem Themenwechsel auch genug Neuerungen, damit sich der Titel vom Vorgänger Two Point Hospital abhebt? Um diese Frage zu klären, begrüßt die Spieleveteranen-Fakultät Hagen Gehritz, der das Spiel getestet und auch relativ frische Realwelt-Uni-Erinnerungen hat. Zuvor stehen die üblichen Fächer auf dem Podcast-Stundenplan: gemischte News, aktuelle Spielberichte und tiefschürfende Hörerfragen.

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:15 Die letzten Arbeiten sind korrigiert – wir begrüßen euch zum heutigen Programm.

0:06:20 Gemischte News: Linguistische Theorien zur Namensänderung von Koch Media, Nightdive Studios äußert sich zum verpatzen Blade-Runner-Remake, zum Ende der PS4-Produktion wird abgerechnet.

0:21:26 Was haben wir zuletzt gespielt? Hard West 2, Hearthstone – Mord auf Schloss Nathria und Collection of Mana.

0:33:03 Hörerpost von N0Remors3.

0:45:10 Das neue Spiel: Two Point Campus

0:45:26 Wir begrüßen Gastveteran Hagen Gehritz von GamersGlobal, der über seinen Werdegang von der Uni in die Redaktion spricht.

0:49:58 Two Point Campus ist ein naher Verwandter von Two Point Hospital mit mindestens genauso viel Bullfrog-Retro-Charme. Nur, dass ihr statt einem Krankenhaus nun eine Universität verwaltet.

1:00:50 Neuerungen wie Eventplanung und zusätzliche Bauoptionen sind willkommen. Doch bei der Wissensvermittlung Richtung Spieler gibt es gewisse Lücken.

1:14:32 Verrückte Studiengänge, putzige Animationen, launige Lautsprecherdurchsagen: In Sachen Humor steht Two Point Campus seinem Hospital-Vorgänger in nichts nach.

1:28:24 Pressespiegel und Veteranenfazit.