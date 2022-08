Regiments: Singleplayer-Echtzeittaktik im 3. Weltkrieg erscheint heute

PC

Heute um 11 Uhr erscheint das Echtzeittaktikspiel Regiments. Im Jahr 1989 verläuft der Volksaufstand in der DDR nicht friedlich und der sich entwickelnde Konflikt mündet im 3. Weltkrieg. Entwickelt wird Regiments von Indieentwickler Bird's Eye Games, hinter dem letztlich der Ein-Mann-Entwickler Soundwolf776 steckt, der auf die Unterstützung von Publisher Microprose zurückgreifen kann.

Regiments bietet euch spannende Echtzeittaktik mit realistischen Armeen. Dabei spielt ihr einzelne Regimenter, denen ihr aber Task Forces angliedern könnt. Die USSR ist mit fünf Regimentern und 20 Task Forces vertreten, die USA mit fünf Regimentern und 17 Task Forces, die DDR mit drei Regimentern und 14 Task Forces, Belgien mit drei Regimentern und 13 Task Forces und das UK mit zwei Task Forces. Dabei wurden über 100 verschiedene Einheiten implementiert. Ihr steuert dabei, außer zum Beispiel bei Helikoptern, keine einzelnen Einheiten, sondern Squads, also etwa vier Panzer. Infanterie kann auf- oder abgesessen agieren.

Die ganzen Regimenter schickt ihr natürlich in die Schlacht. Die Kampagne im Juni 1989 teilt sich in mehrere Operationen auf, die thematisch zusammengehören. Es gibt vier umfangreiche Operationen, die sich in mehrere Etappen aufteilen, die dann wiederum in Phasen aufgeteilt sind, sowie drei kleinere Operationen, die lediglich mehrphasig sind. Die Ereignisse sind dabei dynamisch, da die Zahl der Phasen auch von eurem Erfolg abhängt. So könnt ihr einen Auftrag vielleicht schneller als im maximal möglichen Zeitrahmen erfüllen. Die Operationen sind dynamisch und zwischen den Phasen könnt ihr mit Operationspunkten eure Verluste ausgleichen, neue Task Forces angliedern, eure Fähigkeit zu Taktischen Operationen wie Luftschlägen verbessern oder beim Einheitenkauf auf der Karte mehr Punkte zur Verfügung haben.

Neben der Kampagne gibt es noch drei Skirmish-Modi, die ihr auf den 19 Karten absolvieren könnt. Im Meeting Engagement ringt ihr mit eurem Kontrahenten um Zonen, wobei diese auch mal ihren Ort wechseln, was für einige Dynamik sorgt. Bei Attack müsst ihr den Feind aus seiner Stellung drängen und Zonen erobern. Bei Mobile Defense müsst ihr mit Transporteinheiten Zivilisten aus verschiedenen Zonen evakuieren, während ihr den Feind auf Distanz halten müsst.

Regiments ist ein reiner Singleplayer-Titel. Auch nach Release soll er mit Inhalten wie Regimentern, weiteren Ländern, Operationen, Karten, Features und Spielmodi versorgt werden. Darunter auch eine volle Integration der British Army of the Rhine.

Der Preis wird bei 29,99 USD liegen und entsprechend der Steam-Raten regionalisiert werden. In den ersten fünf Wochen könnt ihr den Titel mit einem Rabatt von 15% erwerben. Den Releasetag-Ankündigungstrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.